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Politika

Muammer Güler mal varlığıyla ilgili eksik kısımları sonra tamamlayacak

Meclis Soruşturma Komisyonu'na 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Muammer Güler, komisyonun hukuksuzluğu tespit edeceğini söyledi

03 Aralık 2014 20:01

Hülya Karabağlı

Eski bakanlardan Muammer Güler, Meclis Soruşturma Komisyonu'nun bugünkü toplantısına 'şüpheli' sıfatıyla 3.5 saate yakın ifade verdi.

Muammer Güler, komisyon sonrasında gazetecilerin, 'İddiaları kabul ettiniz mi?' sorusuna, 'Elbette kabul etmedim' dedi.

İçeride 1.5 saat açıklama yaptığını ifade eden Güler, komisyona 50 sayfalık savunma ve ekli dosya sunduğunu söyledi.

Malvarlığıyla ilgili eksik kalan kısımları daha sonra tamamlayacağını belirten Muammer Güler, "Komisyonun hakikate ulaşacağını, hukuksuzluğu tespit edip, en iyi kararı vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

 

Güler, Orhan İnce'nin, kendisine sorulmak üzere hazırladığı 10 soruya da yanıt verdiğini sözlerine ekledi. 

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