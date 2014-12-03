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Orhan İnce'den komisyonda dinlenilen Muammer Güler'e 10 soru

Eski Fatih Emniyet Müdür Yardımcısı Orhan İnce, sürgününde payı olduğunu söylediği eski bakan Muammer Güler’e 10 soru gönderdi

03 Aralık 2014 17:46

Meclis Soruşturma Komisyonu’nda tanık sıfatıyla dinlenilen eski Fatih Emniyet Müdür Yardımcısı Orhan İnce, sürgününde payı olduğunu söylediği eski bakan Muammer Güler’e 10 soru gönderdi. Reza Zarrab ile Muammer Güler ilişkisinde odaklanan sorular arasında, “Rıza Sarrafla ilk nerede, ne zaman kimin aracılığıyla görüştükleri” konusunda ayrıntılar dikkat çekti.

Orhan İnce’nin avukatı Özcan Karakoç, Muammer Güler’in dinlenilmesine geçilmeden önce komisyona bir dilekçe ile beraberindeki 4 talepleri ve 10 soruyu komisyona resmi evrak numarasıyla teslim etti. Özcan Karakoç, gazetecilerin, “Kim soracak bu soruları” sorusuna, “Milletvekillerine birer örnek bıraktım. İsteyen sorabilir” yanıtı verdi.

Orhan İnce’nin, 17 Aralık esas dosyasında ‘müşteki’ sayıldığını ancak komisyonda ‘tanık’ sıfatıyla dinlenmesine itiraz ettiklerini söyledi. Bu yöndeki dilekçe de soruşturma komisyonu sekretaryasına bırakıldı.

Meclis Soruşturma Komisyonu, Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar’dan sonra bugün Muammer Güler, yarın da Zafer Çağlayan’ı dinleyecek.

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