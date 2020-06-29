MSCI "Düşürürüz" dedi, Borsa İstanbul'da açığa satış yasağını kaldırma hazırlığı başladı

Dünya’nın haberine göre Borsa İstanbul'da şubat ayından bu yana uygulanan açığa satış yasağının kısa süre içinde kademeli olarak kaldırılması hazırlıkları yapılıyor.

Gelişmekte olan ülke borsalarının genel seyrini gösteren endeksleri hazırlayan Morgan Stanley Capital International (MSCI), açığa satış yasağını gerekçe göstererek Borsa İstanbul’u gelişmekte olan ülkeler endekslerinden çıkarmayı gündeme aldıklarını açıklamıştı. Açığa satış yasağının kaldırılması hazırlıklarının bu açıklamadan sonra başlaması dikkat çekti.

Açığa satış nedir, nasıl yapılır?

Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Bir hisse senedini açığa satmak aslında sahip olunmayan ama fiyatının düşmesi beklenen hisse senedini ödünç alıp satmak anlamına gelir. Yatırımcı fiyatı düştüğünde aynı hisse senedini daha ucuza geri alarak aradaki fiyat farkından kâr eder.

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