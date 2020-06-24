Yasaklar nedeniyle Türkiye'nin MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarılması gündemde

Gelişmekte olan ülke borsalarının genel seyrini gösteren endeksleri hazırlayan Morgan Stanley Capital International (MSCI), Borsa İstanbul’u gelişmekte olan ülkeler endekslerinden çıkarabileceğini açıkladı. Açıklamada, Türkiye hisse senedi piyasasına erişimin açığa satış ve hisse senedi borç verme yasakları nedeniyle zorlaştığı belirtildi ve "Bu yasaklar, kurumsal yatırımcıların aktif yatırım görüşlerini ifade etme ve portföy riskinden korunmasını ciddi şekilde kısıtlıyor" denildi.

Ne anlama geliyor?

Uluslararası yatırım kuruluşları gelişmekte olan ülkelere yatırım yaparlarken MSCI Endekslerini kullanıyorlar. Bir ülkenin endeksten çıkarılması veya endeks içindeki ağırlığının azaltılması, hisse piyasalarından yatırımcıların çıkmasına neden olabiliyor.

Türkiye MSCI gelişmekte olan ülkeler endekslerinden çıkarılırsa alt kademe olan “Sınır ülkeler” veya “Ayrık ülkeler” kategorilerine alınacak.