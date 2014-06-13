Mozilla 25 dolarlık akıllı telefon üretti

Düşük fiyat ve geniş dağıtım ağı sayesinde Firefox ile çalışan akıllı telefon sevkiyatı yapacaklarını belirten Mozilla Baş Operasyon Direktörü Gong Li, gelecek 12 ay içerisinde bu sevkiyatın 10 milyon adeti aşmasını beklediğini söyledi.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre, daha önce hiç akıllı telefon kullanmayan 1 milyar kullanıcıyı şirkete çekmek istediğini belirten Gong, Çinli çip üreticisi Spreadtrum Communications ile bu yıl 25 dolarlık akıllı telefon üretmesini sağlayacak bir işbirliği yapıyor.

Wsj’de yer alan haber şöyle:

Google' ın Android ve Apple'ın iOS işletim sistemine bir alternatif olarak gelişmiş ülkelere odaklı düşük ücretli akıllı telefonlar için mobil işletim sistemi tasarlıyor. Şirket ayrıca önde gelen telefon operatörleri, bayileri ve montajcıları ile Temmuz ayından bu yana ortaklıklar kuruyor.

ABD merkezli Mozilla, şu ana kadar Avrupa ve Latin Amerika'da satışa sunacağı Firefox ile çalışan beş adet akıllı telefon için dört telefon üreticisi ve beş telefon operatörü ile işbirliği yaptı. Telefon üreticileri arasında ZTE ve LG Electronics bulunurken operatörler arasında ise Telefónica SA, Deutsche Telekom AG ve América Móvil yer alıyor.

Mozilla Baş Operasyon Direktörü Gong Li Mobil Asya Fuarı'nda, yine de bu telefonların fiyatının 60 doların üzerinde olduğunu ve Hindistan ile diğer Güneydoğu Asya ülkelerindeki birçok müşteri için hala oldukça pahalı olduğunu söyledi.

Gong konuşmasında, "Bir ABD doları gelişen ülkelerdeki tüketiciler için çok şey ifade ediyor. Bu pazarlarda 50 dolardan pahalı bir akıllı telefonu satmak zor." dedi.

Daha önce hiç akıllı telefon kullanmamış bir milyar kullanıcıyı kendisine çekmek için Mozilla, Çinli çip üreticisi Spreadtrum Communications ile bu yıl 25 dolarlık akıllı telefon üretmesini sağlayacak bir işbirliği yapıyor.

Gong, "25 dolarlık fiyat etiketi ile akıllı telefon ile özellikli telefon arasında bir fiyat boşluğu kalmayacak. Bu çekici fiyat özellikli telefon sahiplerini telefonlarını akıllı telefonlar ile değiştirmesi için motive edecek" diyor.

Gong her ne kadar Mozilla'nın Firefox ile çalışan akıllı telefonlarını gelişen pazarlarda satmak için geçen 12 ay içerisinde operatörler ile işbirliği yapsa da yazılım şirketinin elektronik perakendeciler ve Hindistan'daki Micromax Informatics gibi yerel telefon markaları ile işbirliğini genişletmek istediğini de sözlerine ekledi.

Gong, düşük fiyat ve geniş dağıtım ağı sayesinde Firefox ile çalışan akıllı telefon sevkiyatının gelecek 12 ay içerisinde 10 milyon adeti aşmasını beklediğini de söyledi. Gong Firefox işletim sisteminin şu an bir milyondan fazla akıllı telefona güç verdiğini de kaydetti.

Yine de Mozilla'nın önünde bir zorluk var. Düşük fiyatlı Android telefonlar halihazırda Çin ve diğer gelişen pazarlarda yaygın şekilde kullanılıyor. Analistler Firefox'un uygulama ekosisteminin Android ve iOS'daki kadar gelişmemiş olduğuna dikkat çekiyor.

Ancak Gong, Mozilla'nın web tabanlı Firefox sisteminin gelişen ülkelerde rakipleri Microsoft’un Windows ve Samsung Electronics'in Tizen işletim sistemine karşı iyi bir şansı olduğuna inanıyor. Gong buna neden olarak da Firefox'un açık ekosisteminin uygulamalar açısından geniş seçeneklere imkan tanımasını gösteriyor.

IDC analisti Xiaohan Tay ise Firefox işletim sisteminin Çin'de büyüme için fırsatı olduğunu özellikle hala özellikli telefon kullananlar için cazibesi olduğunu ifade etti. Anacak Xiaohan Çin'de çoğu insanın zaten akıllı telefon kullandığından Mozilla'nın diğer gelişen pazarları hedeflemesinin daha uygun olacağı görüşünde.

Gong, Mozilla'nın Firefox ile çalışan telefonları Çin'de satmak için Çinli operatörler ile görüşmeler yaptığını ifade etti. Ancak yazılım şirketinin dünyanın en büyük mobil pazarında genişleme için bir zaman çizelgesi bulunmuyor.

Strategy Analytics'ten analist Neil Mawston, Firefox işletim sisteminin bu yıl global akıllı telefon işletim sistemi pazarındaki payının yüzde 1 olmasını 2018'e kadar ise yüzde 3'e yükselmesini bekliyor.

Mawston, Android'in bu yıl pazar payının yüzde 77, iOS'un yüzde 16 ve Windows'un yüzde 5 seviyesinde olacağı tahmininde bulunuyor.