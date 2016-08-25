"Moskova ve Şam Cerablus harekâtı öncesi haberdar edildi"

TSK'nın Ceranblus'un IŞİD'ten alınmasına yönelik dün gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı harekâtıyla ilgili olarak, "Tankların sınırı geçmesi egemenliğimizin ihlali" diyen Suriye'nin ve "Moskova'da derin bir endişeye yol açtı" açıklaması yapan Rusya'nın operasyondan önceden haberdar edildiği ileri sürüldü.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Türkiye'nin Cerablus harekâtıyla ilgili ABD ve dolayısıyla IŞİD’le mücadele koalisyonu ile Rusya’yı da bilgilendirdiği ileri sürüldü. ABD’nin de operasyona havadan koruma yaptığı belirtildi. Rusya'nın da operasyon bilgisini Şam’la paylaştığı öne sürüldü.

Rusya: Fırat Kalkanı operasyonu Moskova'da derin bir endişeye yol açtı

Türk ordusunun uluslararası koalisyon güçleriyle bu sabah Cerablus'ta başlattığı Fırat Kalkanı operasyonu hakkında bir açıklama yayımlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gelişmelerin Moskova'da derin bir endişeye neden olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Her şeyden önce, çatışma bölgesindeki durumun daha istikrarsız hale gelme riski rahatsızlık veriyor. Zira sivil nüfus arasında ölümler meydana gelebilir ve Kürtlerle Araplar arasındaki etnik anlaşmazlıklar körüklenebilir" ifadelerine yer verildi.

Suriye Dışişleri: Tankların sınırı geçmesi egemenliğimizin ihlali

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Cerablus bölgesine başlattığı 'Fırat Kalkanı' harekatına ilişkin Suriye Dışişleri'nden "Tankların sınırı geçmesi egemenliğimizin ihlali" açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Türk tanklarının Suriye'ye girmesi Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir, kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.