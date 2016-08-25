T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Moskova ve Şam Cerablus harekâtı öncesi haberdar edildi"

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tankların sınırı geçmesi egemenliğimizin ihlali" denmişti

25 Ağustos 2016 10:09

TSK'nın Ceranblus'un IŞİD'ten alınmasına yönelik dün gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı harekâtıyla ilgili olarak, "Tankların sınırı geçmesi egemenliğimizin ihlali" diyen Suriye'nin ve "Moskova'da derin bir endişeye yol açtı" açıklaması yapan Rusya'nın operasyondan önceden haberdar edildiği ileri sürüldü. 

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Türkiye'nin Cerablus harekâtıyla ilgili ABD ve dolayısıyla IŞİD’le mücadele koalisyonu ile Rusya’yı da bilgilendirdiği ileri sürüldü. ABD’nin de operasyona havadan koruma yaptığı belirtildi. Rusya'nın da operasyon bilgisini Şam’la paylaştığı öne sürüldü.

 

Rusya: Fırat Kalkanı operasyonu Moskova'da derin bir endişeye yol açtı

 

Türk ordusunun uluslararası koalisyon güçleriyle bu sabah Cerablus'ta başlattığı Fırat Kalkanı operasyonu hakkında bir açıklama yayımlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gelişmelerin Moskova'da derin bir endişeye neden olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Her şeyden önce, çatışma bölgesindeki durumun daha istikrarsız hale gelme riski rahatsızlık veriyor. Zira sivil nüfus arasında ölümler meydana gelebilir ve Kürtlerle Araplar arasındaki etnik anlaşmazlıklar körüklenebilir" ifadelerine yer verildi.

 

Suriye Dışişleri: Tankların sınırı geçmesi egemenliğimizin ihlali

 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Cerablus bölgesine başlattığı 'Fırat Kalkanı' harekatına ilişkin Suriye Dışişleri'nden "Tankların sınırı geçmesi egemenliğimizin ihlali" açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Türk tanklarının Suriye'ye girmesi Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir, kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

ETİKETLER

SuriyeRusyaFırak KalkanıCerablus

İlgili Haberler

ÖSO 'Cerablus merkezini ele geçirdi'

Türk Silahlı Kuvvetleri, ABD öncülüğündeki koalisyonun desteğiyle Cerablus\'a harekât düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerablus\'un ÖSO ve Cerablusluların kontrolüne geçtiğini söyledi.

"10 soruda Cerablus harekâtı neden yapıldı, neleri değiştirecek"

Deniz Zeyrek: ÖSO’nun kapasitesi olmadığı için TSK'nın desteği devam etmek durumunda

Rus uçağının düşürülmesinden beri ilk kez Türk jetleri Suriye'de; işte 14 saatte Cerablus harekâtı

Harekât, iki gün önce Bordo Bereli bir grubun Suriye’ye girmesiyle başladı

Cerablus harekâtını darbeye karşı çıkan korgeneraller Temel ve Aksakallı sahada yönetti

Sahada 150 kadar da Özel Kuvvet mensubunun bulunduğu öğrenildi

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı: Operasyon Cerablus'la sınırlı kalmaz

"PYD'nin Menbiç'ten daha ileri gitme şansı ortadan kalkıyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24