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Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı: Operasyon Cerablus'la sınırlı kalmaz

"PYD'nin Menbiç'ten daha ileri gitme şansı ortadan kalkıyor"

25 Ağustos 2016 09:58

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD'nin tutumuna bağlı olarak, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı operasyonun Cerablus'la sınırlı kalmayabileceğini söyledi. Cerablus operasyonunun ABD, Rusya, İran ve büyük ihtimalle Suriye'nin de mutabakatıyla başladığı değerlendirmesinde bulunan Pekin, "Cerablus bölgesinden girdik. Bu operasyon Cerablus'la sınırlı kalmaz. Menbiç'e doğru inmesi lazım. Oraya kadar uzanmasa bile PYD'nin Menbiç'ten daha ileri gitme şansı ortadan kalkıyor" dedi.

 

"Bizim esas hedefimiz sınır güvenliğiyle birlikte, o koridorun önlenmesi"

 

Sputnik'ten Elif Örnek'in haberine göre Cerablus operasyonuyla Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlayıp emniyetli bir bölge meydana getireceğini ve ABD'nin de planları arasında yer alan Kürt koridoruna mani olunacağını savunan Pekin, "Bu operasyon Cerablus'la sınırlı kalmaz. Menbiç'e doğru inmesi lazım. Cerablus'ta kalırsa, sadece sınır güvenliği sağlanır bir süre için. Bizim esas hedefimiz sınır güvenliğiyle birlikte, o koridorun önlenmesi. Bunun önlenmesi için de, Türkiye'nin aşağı doğru inmesi lazım. Daha sonra ne olur bilemem. ABD o güney koridorunun bozulmasına izin verir mi, o ayrı konu. Ama şunu söylemem gerekiyor, Menbiç'ten sonra El Bab var. El Bab hem Halep'e hem de Rakka'ya giden bir kapı. ABD'liler El Bab'a kadar olan bölgenin temizlenmesini ve Rakka'nın operasyona hazırlanmasını istiyorlar büyük ihtimalle. Ama sanırım Türkiye'nin tepkisi nedeniyle PYD'yi bu maksatla kullanamayacaklar ya da Türkiye Menbiç'e müdahale ettiği zaman ABD'liler ile Türkiye arasında belki bu konuda bir uyumsuzluk çıkacak. Şu anda bütün ülkelerin çıkarları birbiriyle örtüştü" dedi.

Rusya ve Suriye'yle sağlanacak mutabakatın önemli olduğunu belirten İsmail Hakkı Pekin, bir sonraki aşamada Halep'in Rusya ve Suriye tarafından geri alınabileceğini söyledi.

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