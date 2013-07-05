Morales: ABD Büyükelçiliği'ni kapatırım

Snowden krizi nedeniyle Washington’a sert tepki gösteren Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ABD Büyükelçiliği’ni kapatma uyarısında bulundu.

Rusya'dan dönüşü sırasında uçağı Avusturya'ya inişe zorlanan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ABD'ye tepkisini sertleştiriyor.

Bazı Avrupa ülkelerinin ABD'nin baskısı üzerine uçağına hava sahalarını kapattıklarını belirten Morales, konu hakkında araştırmalarını sürdürdüklerini, gerekli görmeleri durumunda Bolivya'daki ABD Büyükelçiliği'nin kapatılacağını bildirdi.

ABD'nin tüm dünyada yürüttüğü dijital casusluk faaliyetlerinin ayrıntılarını basına sızdıran Edward Snowden'ı uçağıyla Rusya'dan Bolivya'ya götürdüğünden şüphelenilen Evo Morales'e bazı Avrupa ülkeleri uçuş izni vermemiş, Bolivya Devlet Başkanı'nı taşıyan uçak Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

Snowden, halen Moskova'daki havalimanında uluslararası transit bölgede siyasi iltica talebinde bulunduğu ülkelerden gelecek yanıtı bekliyor.

'Bolivya'da bir ABD Büyükelçiliği'ne ihtiyacımız yok'

Krizin tırmanması ile birlikte Washington'a tepkisini sertleştiren Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, yaptığı açıklamada ABD yönetimini uyardı.

"Bolivya'da bir ABD Büyükelçiliği'ne ihtiyacımız yok" ifadelerini kullanan Morales, "ABD Büyükelçiliği'ni kapatma konusunda tereddüt etmem. Bizim bir onurumuz, egemenlik haklarımız var. Bizler ABD olmadan, siyasi olarak da demokratik olarak da daha iyiyiz" şeklinde konuştu.

Uçağının Avusturya'da inişe zorlanması nedeniyle uzun ve yorucu bir yolculuk sonunda çarşamba günü Bolivya'ya ulaşan Morales'e Latin Amerika liderlerinden ve yakın müttefiklerinden ise destek geldi.

Venezuela, Arjantin, Ekvator, Uruguay ve Surinam liderleri Bolivya'da Morales ile görüşmelerinin ardından yaptıkları ortak açıklamada, hava sahasını kapatan İspanya, Fransa, İtalya ve Portekiz'den açıklama isteyip, özür talebinde bulundular. Liderler, Morales'e yönelik tutumun tüm Latin Amerika'ya hakaret anlamına geldiğini kaydettiler.

Deutsce Welle Türkçe