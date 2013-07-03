Bolivya Devlet Başkanı'nın uçağı Snowden şüphesiyle indirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Doğalgaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na katılan Bolivya Devlet Başkanı Evo Moroles'in uçağında eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın bulunduğu iddialarının ortaya atılmasının ardından gece yarısı hareketli saatler yaşandı.

Snowden'in Bolivya Devlet Başkanı'nın uçağında olduğu iddiası üzerine uçağa Avrupa üzerinden geçiş izni verilmedi.

Portekiz ve Fransa'nın hava sahasını kapatması üzerine Morales'in uçağı Avusturya'ya iniş yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bolivya Dışişleri Bakanı David Choquehuanca, Morales'in seyahatini riske sokan Fransa ve Portekiz'in hava sahalarını neden kapattığını açıklamaları gerektiğini söyledi.

İspanya'nın yakıt ikmalı yapması için kendi toprakların kullanmasına izin verdiğini kaydeden Choquehuanca, ''Snowden'in Morales'in uçağında bulunduğu yalanının kim tarafından uydurulduğunu bilmiyoruz. Uluslararası kamuoyunun önünde, Devlet Başkanı Morales'in uçağının adil olmayan bir şekilde maruz kaldığı bu durumu kınıyoruz."

Morales'in Rusya'dan havalanan uçağının, Portekiz ve Fransa'nın hava sahalarını kapatmasının ardından Avusturya'ya yönlendirildiği ve buraya iniş yaptığı bildiriliyor.

Bu arada Fransız ve Poretekizli yetkililer konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaktan kaçınıyor.

Avusturya Dışişleri Sözcüsü Alexander Schallenberg ise Edward Snowden'ın Morales ile birlikte olmadığını açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) telefon ve internet kayıtlarını izlediği bilgisini basına sızdıran Edward Snowden'ın, aralarında Ekvador, İzlanda, Avusturya, Çin, Küba, Finlandiya, Norveç, Rusya, İspanya ve Venezuela gibi 13'ü Avrupa'da olmak üzere 21 ülkeye sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

ABD pasaportu iptal edilen ve Ekvador yetkilileri tarafından verilen geçici belgenin de geçersiz sayılması nedeniyle Rusya'nın Şeremetyevo Havaalanı transit yolcu bölgesinde kalan Snowden'in durumu belirsizliğini koruyor.