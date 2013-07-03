T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bolivya Devlet Başkanı'nın uçağı Snowden şüphesiyle indirildi

Snowden'in Bolivya Devlet Başkanı'nın uçağında olduğu iddiası üzerine uçağa Avrupa üzerinden geçiş izni verilmedi

03 Temmuz 2013 12:17

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Doğalgaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na katılan Bolivya Devlet Başkanı Evo Moroles'in uçağında eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın bulunduğu iddialarının ortaya atılmasının ardından gece yarısı hareketli saatler yaşandı.

Snowden'in Bolivya Devlet Başkanı'nın uçağında olduğu iddiası üzerine uçağa Avrupa üzerinden geçiş izni verilmedi.

Portekiz ve Fransa'nın hava sahasını kapatması üzerine Morales'in uçağı Avusturya'ya iniş yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bolivya Dışişleri Bakanı David Choquehuanca, Morales'in seyahatini riske sokan Fransa ve Portekiz'in hava sahalarını neden kapattığını açıklamaları gerektiğini söyledi.

İspanya'nın yakıt ikmalı yapması için kendi toprakların kullanmasına izin verdiğini kaydeden Choquehuanca, ''Snowden'in Morales'in uçağında bulunduğu yalanının kim tarafından uydurulduğunu bilmiyoruz. Uluslararası kamuoyunun önünde, Devlet Başkanı Morales'in uçağının adil olmayan bir şekilde maruz kaldığı bu durumu kınıyoruz."

Morales'in Rusya'dan havalanan uçağının, Portekiz ve Fransa'nın hava sahalarını kapatmasının ardından Avusturya'ya yönlendirildiği ve buraya iniş yaptığı bildiriliyor.

Bu arada Fransız ve Poretekizli yetkililer konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaktan kaçınıyor.

Avusturya Dışişleri Sözcüsü Alexander Schallenberg ise Edward Snowden'ın Morales ile birlikte olmadığını açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) telefon ve internet kayıtlarını izlediği bilgisini basına sızdıran Edward Snowden'ın, aralarında Ekvador, İzlanda, Avusturya, Çin, Küba, Finlandiya, Norveç, Rusya, İspanya ve Venezuela gibi 13'ü Avrupa'da olmak üzere 21 ülkeye sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

ABD pasaportu iptal edilen ve Ekvador yetkilileri tarafından verilen geçici belgenin de geçersiz sayılması nedeniyle Rusya'nın Şeremetyevo Havaalanı transit yolcu bölgesinde kalan Snowden'in durumu belirsizliğini koruyor.

ETİKETLER

snowdenevo moralesfransaportekiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24