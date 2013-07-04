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Dünya

Fransa Morales'ten özür diledi

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius’un Bolivyalı mevkidaşı David Choquehuanca’yı telefonla arayarak özür dilediği kaydedildi

04 Temmuz 2013 15:35

Fransız hükümeti, uçağına Fransa hava sahasında uçuş izni verilmemesi nedeniyle Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'ten özür dilediklerini duyurdu.

Paris yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius’un Bolivyalı mevkidaşı David Choquehuanca’yı telefonla arayarak özür dilediği kaydedildi.

Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na çarşamba günü zorunlu iniş yaptırılan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise Avrupa ülkelerini, "ABD hükümdarlığından bağımsız ve özgür" olma çağrısında bulundu.

Moskova'da katıldığı bir konferanstan ülkesine dönerken Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağına, uçakta ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın da bulunduğu iddiası nedeniyle bazı AB ülkeleri, hava sahasında uçuş izni vermemişti.

Fransa, Portekiz, İtalya ve İspanya’nın Morales'in uçağına hava sahalarında uçuş izni vermemesi üzerine Morales'in uçağı, Avusturya'nın başkenti Viyana'ya zorunlu iniş yapmıştı. Viyana’da 13 saat beklemek zorunda kalan Morales, ülkesinde sevinç gösterileri ile karşılandı.

 

Snowden şüphesi uçak indirmişti

 

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı, ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiası nedeniyle dün sabah saatlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'ya zorunlu iniş yapmıştı.

 

Deutsche Welle Türkçe

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