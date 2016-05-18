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Ekonomi

Moody's: Olimpiyatların Brezilya'ya bir yararı yok

200'ü aşkın ülkeden 10 bin sporcunun katılacağı olimpiyat oyunları için toplam 7,1 milyar dolar harcandı

18 Mayıs 2016 14:11

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2016 Olimpiyatlarının Brezilya ekonomisine faydalı olmayacağını öne sürdü.

Moody's'ten yapılan açıklamada, 200'ü aşkın ülkeden 10 bin sporcunun katılacağı 2016 Olimpiyat Oyunları için Mayıs 2016 itibariyle Rio kentine toplam 7,1 milyar doların harcandığına işaret edildi.

5-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan 31. Olimpiyat Oyunlarını takip etmek için Rio'ya dünya genelinden en az 350 bin insanın gelmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, olimpiyat organizasyonunun Brezilya'nın "sorunlu" ekonomisini canlandırmayacağı ileri sürüldü.

Açıklamada, organizasyonun Rio de Janeiro eyaletinde yaşayan ve Brezilya nüfusunun toplam yüzde 8'ini oluşturan yaklaşık 16 milyon insana altyapı hizmetleri dışında katkısının uzun süremeyeceği ifade edildi.

Brezilya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,8 daraldığının anımsatıldığı açıklamada, bu yıl da ülke ekonomisinin yüzde 3,7 küçülmesinin beklendiği kaydedildi.

Ülke ekonomisindeki yavaşlama, artan işsizlik oranı ve yüksek enflasyonun Brezilya genelinde tüketim harcamalarında düşüşe neden olduğunu kaydeden Moody's, bu nedenle de yerel halkın olimpiyat oyunlarına katılımının düşük olmasının beklendiğini bildirdi.

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