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Spor

Rio Olimpiyatları öncesinde büyük doping operasyonu; 31 sporcu oyunlardan men edilebilir!

2016 Olimpiyat Oyunları 5-21 Ağustos 2016'da Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde gerçekleşecek

18 Mayıs 2016 07:03

Ağustos'ta Brezilya'da yapılacak olan olimpiyatlara doping gölgesi düşmemesi amacıyla, sporcuların geçmişte vermiş olduğu numuneler yeniden inceleniyor. Yeniden yapılan doping testleri sonucunda, en az 6 daldan 31 sporcu bu yılki oyunlardan men edilebilir.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 2008'de Çin'in Pekin kentinde düzenlenen olimpiyat oyunlarında sporculardan alınan 454 kan ve idrar örneğini son teknolojiyi kullanarak yeniden inceledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2008'deki örnekleri pozitif çıkan ve bu yılki olimpiyatlara da katılacak olan 12 ülkeden 31 sporcu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

IOC Başkanı Thomas Bach, test sonuçlarının ilgili ülkelerin olimpiyat komiteleri ile paylaşılacağını söyledi ancak sporcuların hangi ülkelerden olduğunu açıklamadı.

2012 Londra Olimpiyatları sırasında alınan numunelerin de yeniden test edilmesiyle, men edilecek sporcular arasına yenilerinin katılabileceği belirtiliyor.

Londra Olimpiyat Oyunları'nda alınan 250 numuneye yapılan yeni testlerin sonuçlarının, kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

IOC doping operasyonu kapsamında 2014'te Rusya'nın Soçi kentine yapılan Kış Olimpiyatları sırasında yapılan testlerin de yenileneceğini açıkladı.

Olimpiyat komiteleri sporcuların numunelerini, yeniden inceleme taleplerine cevap verebilmek için, 10 yıl saklamak zorunda.

Doping testlerinin büyük çoğunluğu idrar örneklerinin tahliliyle yapılıyor.

2016 Olimpiyat Oyunları 5-21 Ağustos 2016'da Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde gerçekleşecek.

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