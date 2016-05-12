"Finalde Türkiye ile yarışan Tokyo, 2020 Olimpiyatları'nı rüşvetle mi aldı?"

İngiliz Guardian gazetesi, Fransız polisinin, 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hak kazanan Japonya'nın başkenti Tokyo'nun yetkililerinin, oylama öncesi şüpheli bir banka hesabı üzerinden yaptıkları ödemeyi incelediklerini yazdı.

Guardian'a göre, iddia edilen 1 milyon 300 bin euroluk ödeme, rüşvet skandalı sonrası istifa eden eski Uluslararası Atletizm Federasyonu Başkanı (IAAF) Lamine Diack'ın oğlu Papa Massata Diack ile bağlantılı bir hesaba yapıldı.

Gazete, "Bu gelişme, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC), 2020 Olimpiyat oyunlarını Tokyo'ya verme kararına yönelik soru işaretlerini artırabilir" yorumunda bulundu.

Tokyo, 3 yıl önce yapılan 2020 oylamasında son turda İstanbul'a üstünlük sağlamıştı.

Baba Diack rüşvet aldığını kabul etmişti

Lamine Diack ise daha önce rüşvet karşılığında Rus atletlerin müsabakalarda doping yapmasına göz yumduğunu itiraf etmişti.

1999-2013 yılları arasında IOC üyesi de olan Diack, 2014'te onursal üye yapılmış, 1 milyon eurodan fazla rüşvet aldığını kabul etmesinin ardından Kasım ayında istifa etmişti.

Raporda, "Alptekin'in temsilcileri bu parayı ödeyemeyeceklerini söyleyerek toplantıyı terk ettiler" cümlesi de yer almıştı.

Diack'ın halen Fransa dışına çıkması, IAAF ile ilgili iddialara yönelik olarak yürütülen soruşturma nedeniyle yasak.

Hakkında birçok suçlama olan Papa Massata Diack ise geçmişte danışman olarak IAAF'e işe alınmıştı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) görevlendirdiği bağımsız komisyonun hazırladığı raporda, Lamine Diack'ın oğulları Papa Massata Diack ve Khalil Diack'ın, doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl müsabakalardan men cezası alan 2012 Londra Olimpiyatları şampiyonu Aslı Çakır Alptekin'den, test sonuçlarının üstünü örtmek için önce 650 bin, sonra da 350 bin euro rüşvet istedikleri de belirtilmişti.

Raporda, "Alptekin'in temsilcileri bu parayı ödeyemeyeceklerini söyleyerek toplantıyı terk ettiler" cümlesi de yer almıştı.

Guardian ise gazetesi Mart ayında da, Fransız polisinin IAAF'e yönelik iddialarla ilgili soruşturmayı, 2016 ve 2020 olimpiyatlarına adaylık yarışlarını da kapsayacak şekilde genişlettiğini yazmıştı.

Organizasyon Komitesi: Haberimiz yok

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi ise suçlamalardan haberi olmadığını açıkladı.

Komite Sözcüsü Hikariko Ono, "Oyunların, en iyi adaylık teklifini biz yaptığımız için Tokyo'ya verildiğine inanıyoruz" dedi.

2013'te Arjantin'de yapılan oylama şöyle sonuçlanmıştı:

1. tur

Tokyo: 42

İstanbul: 26

Madrid: 26

Ekstra oylama

İstanbul: 49

Madrid: 45

Final oylaması

Tokyo: 60

İstanbul: 36