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Spor

Aslı Çakır Alptekin'den sonra Olimpiyat şampiyonu Gamze Bulut da dopingli çıktı

Bulut, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 1500 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştı

06 Mart 2016 15:00

2012 Londra Olimpiyatları'nda 1500 metre yarışında altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in ardından aynı kulvarda gümüş madalyayı kazanan Gamze Bulut'un da doping yaptığı kesinleşti. Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF), Londra Olimpiyatları’nın ardından çıktığı yarışlarda başarısız sonuçlar alması üzerine Gamze Bulut'u takibe almıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Gamze Bulut, Londra’da Aslı Çakır'ın ardından gümüş madalyayı kazanmıştı. Ancak yapılan incelemeler neticesinde biyolojik pasaportunda meydana gelen normal dışı sapmalar nedeniyle Gamze’nin dopingli olduğuna kesin kanaat getirildi.


2 hafta önce ortaya çıktı


Durumun yaklaşık iki hafta önce tespit edildiği öğrenilirken ayrıca devlet makamlarının da bilgilendirildiği ve konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kadar da iletildiği gelen bilgiler arasında.

Aslı Çakır Alptekin’in ardından Gamze Bulut’un da doping yaptığının resmileşmesi büyük bir hayâl kırıklığı yarattı. Çünkü bu durum 2012’de tüm ülkeyi sevince boğan, herkese büyük gurur yaşatan tarihi dublenin aslında gerçek olmadığı ve her iki madalyanın da Türkiye’den alınacağı anlamını taşıyor. 

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