Rusya'nın Olimpiyatlara katılması tehlikede

Sporcularına yapılan dopingin devlet tarafından organize
edildiğinden şüphe edilen Rusya Federasyonu, Rio de Janeiro'daki
Olimpiyat oyunları öncesinde giderek baskı altına giriyor.
Doping iddiaları Amerikan Adalet Bakanlığı, Uluslararası
Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Dünya Anti Doping Ajansı (WADA)
tarafından inceleniyor. Rusya'nın Olimpiyatlardan men edilmesi
ihtimali bulunuyor. IOC Başkanı Thomas Bach, Soçi'deki
2014 Kış
Olimpiyatları sırasında Rusya'ya yöneltilen ağır suçlamalar
dolayısıyla böyle bir karar alınmasının mümkün olduğunu söyledi.
‘New York Times' gazetesinin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı
‘hilekârlık' ve ‘komplo' şüphesiyle soruşturma başlattı. Yetkili
savcılığın Rus idareciler, sporcular, antrenörler ve anti doping
sorumluları hakkında soruşturma başlattığı haberde yer aldı.
Yetkili savcılıktan yapılan açıklamada Adalet Bakanlığı'nın
muhtemel soruşturmalar hakkında bilgi vermediği belirtildi. ABD
ile en küçük ilintisi olduğunun ortaya çıkması, ya da Amerikan
bankaları kanalıyla para transferi yapıldığı şüphesinin
bulunması durumunda Amerikan adaleti devreye girebiliyor.
15 madalyada doping gölgesi
Moskova'daki anti doping laboratuarının eski başkanı Gregori
Rodşenkov ‘New York Times' gazetesine verdiği demeçte 2014 Kış
Olimpiyatlarına katılan Rus ekibindeki sistematik
manipülasyonlarda bizzat yer aldığını söylemişti. Los
Angeles'te
yaşayan Rodşenkov'un Soçi'de madalya kazanan Rus sporculardan
15'inin dopingli olduğu şeklindeki iddiası kanıtlanmamıştı.
Amerikan yargısının Rodşenkov hakkında da tahkikat yaptığı
öğrenildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Dünya Anti Doping
Ajansı da doping suçlamalarını incelemek üzere harekete
geçti.
Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ‘Frankfurter Allgemeine
Zeitung' gazetesi için kaleme aldığı makalede, ‘Rus
sporcuların
2016 Rio Olimpiyatlarına katılmasının Anti Doping Ajansı
incelemelerinden çıkacak sonuca da bağlı olduğunu' ifade etti.
Bach, ‘kapsamlı ve organize doping sistemi kanıtlandığı
takdirde, Uluslararası Spor Federasyonları ile Olimpiyat
Komitesi'nin kolektif sorumluluk ile bireysel adalet arasında
tercih yapmak zorunda kalabileceklerini' belirtti.