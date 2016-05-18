Rusya'nın Olimpiyatlara katılması tehlikede

Sporcularına yapılan dopingin devlet tarafından organize

edildiğinden şüphe edilen Rusya Federasyonu, Rio de Janeiro'daki

Olimpiyat oyunları öncesinde giderek baskı altına giriyor.

Doping iddiaları Amerikan Adalet Bakanlığı, Uluslararası

Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Dünya Anti Doping Ajansı (WADA)

tarafından inceleniyor. Rusya'nın Olimpiyatlardan men edilmesi

ihtimali bulunuyor. IOC Başkanı Thomas Bach, Soçi'deki

2014 Kış

Olimpiyatları sırasında Rusya'ya yöneltilen ağır suçlamalar

dolayısıyla böyle bir karar alınmasının mümkün olduğunu söyledi.

‘New York Times' gazetesinin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı

‘hilekârlık' ve ‘komplo' şüphesiyle soruşturma başlattı. Yetkili

savcılığın Rus idareciler, sporcular, antrenörler ve anti doping

sorumluları hakkında soruşturma başlattığı haberde yer aldı.

Yetkili savcılıktan yapılan açıklamada Adalet Bakanlığı'nın

muhtemel soruşturmalar hakkında bilgi vermediği belirtildi. ABD

ile en küçük ilintisi olduğunun ortaya çıkması, ya da Amerikan

bankaları kanalıyla para transferi yapıldığı şüphesinin

bulunması durumunda Amerikan adaleti devreye girebiliyor.

15 madalyada doping gölgesi

Moskova'daki anti doping laboratuarının eski başkanı Gregori

Rodşenkov ‘New York Times' gazetesine verdiği demeçte 2014 Kış

Olimpiyatlarına katılan Rus ekibindeki sistematik

manipülasyonlarda bizzat yer aldığını söylemişti. Los

Angeles'te

yaşayan Rodşenkov'un Soçi'de madalya kazanan Rus sporculardan

15'inin dopingli olduğu şeklindeki iddiası kanıtlanmamıştı.

Amerikan yargısının Rodşenkov hakkında da tahkikat yaptığı

öğrenildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Dünya Anti Doping

Ajansı da doping suçlamalarını incelemek üzere harekete

geçti.

Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ‘Frankfurter Allgemeine

Zeitung' gazetesi için kaleme aldığı makalede, ‘Rus

sporcuların

2016 Rio Olimpiyatlarına katılmasının Anti Doping Ajansı

incelemelerinden çıkacak sonuca da bağlı olduğunu' ifade etti.

Bach, ‘kapsamlı ve organize doping sistemi kanıtlandığı

takdirde, Uluslararası Spor Federasyonları ile Olimpiyat

Komitesi'nin kolektif sorumluluk ile bireysel adalet arasında

tercih yapmak zorunda kalabileceklerini' belirtti.