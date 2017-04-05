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Ekonomi

Moody's Halkbank'ı not indirimi için izlemeye aldı

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla "İran'a yönelik yaptırımları ihlal etme" suçlamasıyla geçen hafta ABD'de tutuklanmıştı

05 Nisan 2017 17:11

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Halkbank'ın kredi notunu, üst düzey bir yöneticisinin ABD tarafından tutuklanmasına neden olan soruşturma nedeniyle olası bir indirim için gözden geçirmeye aldı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Moody's, salı günü piyasa kapanışından sonra yaptığı açıklamada, Halkbank'ın uzun vadeli döviz cinsinden borçları ve uzun vadeli yerel para cinsinden mevduatlaı için notları (Ba1) ve uzun vadeli Döviz cinsinden mevduatı için notu (Ba2) not indirimi için izlemeye aldığını duyurdu.

Moody's, açıklamasında, 29 Mart'ta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasına yol açan yasaklı taraflarla kuşkulu olduğu iddia edilen işlemlere dair ABD'li otoritelerin soruşturmasının Halkbank'ın mali temellerine olan potansiyel etkileri üzerinde odaklanacağını kaydetti.

Moody's, incelemenin, soruşturmanın yatırımcı ve karşı taraf güvenine olan etkisinin üzerinde odaklanacağını belirtti ve "Buna bağlı olarak, Halkbank için piyasa fonlamasını maliyeti üzerindeki etkilere ya da toptan pazara girişin olası sınırlamasına bakılacak" dedi.

Moody's ayrıca, bankanın iş faaliyetleri ve karlılığının potansiyel büyümesindeki değişiklikleri de değerlendireceğini belirtti.

 

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