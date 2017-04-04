Abdüllatif Şener: Halkbank yöneticisinin masum bir şekilde ABD'ye gittiğine inanmıyorum

AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'de Reza Zarrab ile aynı davadan tutuklanmasını değerlendirdi. "Masum bir seyahat olduğuna inanmıyorum" diyen Şener, "Sarraf davasını başka bir kulvara çekebilecek nitelikte bilgiler söyleyebilir” yorumunda bulundu.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu delmek ve bankacılık dolandırıcılığı iddialarıyla New York’ta tutuklanmasının yankıları sürerken bugün gözler Reza Zarrab davasının hâkimi Richard Berman’da olacak.

Hâkim Berman, Zarrab'ın avukatı olmak için başvuran ve savcılığın itiraz ettiği, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın dostları eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey ile eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani hakkında bugün bir duruşma yapacak. Mukasey ile Giuliani’nin Şubat ayında Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiası da Amerika’da merak konusu olmuştu.

"Bütün bu tartışmaların arasında Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın tutuklanması, Zarrab davasının seyrini nasıl etkileyecek?" sorusunu, AKP’nin kurucularından, Refahyol Hükümeti’nin Maliye Bakanı, 58’inci ve 59’uncu AKP hükümetlerinin Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Abdüllatif Şener cevapladı. "Ben Halk Bankası yöneticisinin masum bir ABD seyahati yaparken gözaltına alındığına inanmıyorum" diyen Abdüllatif Şener’in açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

"Atilla önemli bilgiler söyleyebilir"

"ABD, İran ambargosu nedeniyle Türkiye’yi yakın gözleme almış bir ülke. Üstelik orada konuyla ilgili olarak bir dava devam ediyor ve Rıza Sarraf o davanın tutuklu ana sanığı. Dava hem Amerika’da hem de Türkiye’de kamuoyunun gündeminde. Sarraf nedeniyle Halk Bankası’nın da gözetim altında olduğu biliniyor. Böyleyken Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı'nın masum bir şekilde ABD’ye gitmiş olacağını zannetmiyorum. Belki de çok önemli bilgilerle gitti ve bilerek yargılanacağı safhaya getirdi olayı. İstihbarat bağlantılı böyle çok hadise cereyan etmiştir dünyada. Sarraf davasını başka bir kulvara çekebilecek nitelikte bilgiler söyleyebilir orada.”

"Daha riskli bir tablo görebiliriz"

“Bu, uluslararası etkileri olabilecek, bundan da en fazla Türkiye’nin etkileneceği bir dava. ABD açısından ihmal edilecek bir dava değil. Hükümet de bu davayla yakından ilgileniyor. Adalet Bakanı, Fethullah Gülen’i istemek için ABD’ye gittiğinde sanki Gülen’den çok Sarraf ile ilgileniyormuş gibi o dosyayı masaya yatırmıştı orada. Şimdi Halk Bankası yöneticisinin yargı süreci farklı şeyleri önümüze getirebilir, daha riskli bir tablo görebiliriz.”

Hakan Atilla’nın duruşması 10 Nisan Pazartesi günü görülecek.