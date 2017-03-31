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BBC Türkçe

Yöneticisi ABD'de tutuklanan Halkbank: İşlemlerimiz uluslararası hukuka uygun

"Kaynağı ve mahiyeti belirsiz hiçbir transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir"

31 Mart 2017 13:46

Halkbank, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Bankanın internet sitesinden yapılan açıklamada, bankacılık hizmetlerinin uluslararası düzenlemelere uygun olduğu ifade edildi.

Yazılı olarak yapılan açıklamada Hakan Atilla'nın 27 Mart'ta New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alındığı ve ilk duruşmasının 10 Nisan'da yapılacağı bilgisi de verildi.

Açıklamada, Atilla'nın 2014-2017 yılları arasında 7 kez görevli olarak ABD'ye gittiği belirtilirken, "Son seyahatinden dönerken havalimanında gözaltına alınması manidardır" denildi.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ABD'de gözaltına alındı

Atilla'nın İran'a ekonomik yaptırımların delinmesinde halen ABD'de tutuklu bulunan işadamı Reza Zaarab'la birlikte hareket etmekle suçlandığı belirtilirken Halkbank bu iddiaları reddetti.

Tüm dış ticaret işlemlerinin ilgili yetkililerce izlenebilir durumda olduğunu belirten bankanın açıklamasında "Bankacılık hizmetini sunarken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında hiçbir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

İran'ın başka ülkelere sattığı malların para transferini Halkbank üzerinden transfer ettiği yönündeki iddialara ise banka açıklamasında şöyle yanıt verildi:

"İlgili döneme ilişkin yapılan denetimlerde dış ticaret işlemleri de dahil bankacılık hizmetlerimizin hiçbirisinde uluslararası bankacılık kurallarına ve hukuka aykırılık tespit edilmemiştir. Herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz hiçbir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz hiçbir transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir.

İran ile "Bankamızca herhangi bir yasaklı tarafın, kişinin veya mal ya da hizmetin dahil olduğu işlemlere aracılık edilmemiştir. Söz konusu iddialarda bahsi geçen ülke ile ilgili ticarete konu işlemlerde düzenlemeler gereği ABD finansal sistemi ve para birimi kullanılmamıştır."

Türkiye'de 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde yapılan yolsuzluk operasyonuna da değinen Halkbank, operasyonun arkasında olduğunu iddia ettiği Gülen yapılanmasını da bankayı finansal ve ekonomik olarak hedef almakla suçladı.

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