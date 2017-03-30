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Politika

Çavuşoğlu'ndan Halkbank açıklaması: Bharara'nın FETÖ ile sıkı bağları var; aleyhimizde ne varsa RT'liyor, beğeniyor

Halkbank yöneticisi Atilla, İran'a yönelik ambargoyu delme suçlamasıyla ABD'de tutuklanmıştı

30 Mart 2017 18:47

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen yıldan bu yana tutuklu bulunan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'la aynı davada   ABD'nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği suçlamasıyla Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da tutuklanmasına dair davanın eski savcısı Preet Bharara'yı suçladı. Çavuşoğlu, "Davanın geçmişine gitmek lazım. Bu süreci başlatan kişi eski savcı Bharara. Zarrab dahil bu işin siyasi bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Bharara'nın sosyal medya hesabına baktığınız zaman, Türkiye aleyhine ne varsa RT'liyor, beğeniyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Maalesef Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı ABD'de tutuklanmıştır. bugün itibariyle konsolosluk erişimi sağlanmıştır. Fakat bunun geçmişine gitmek lazım. Bu süreci başlatan kişi eski savcı Bharara. Zarrab dahil bu işin siyasi bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Eski savcı Bharara'nın FETÖ ile sıkı bağları var. Bharara'nın sosyal medya hesabına baktığınız zaman, Türkiye aleyhine ne varsa RT'liyor, beğeniyor. Elbette bu konudaki düşüncelerimizi, olayın başladığı ilk günden bu yana ABD'li dostlarımızla paylaşıyoruz."

 

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Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluİranReza ZarrabMehmet Hakan AtillaHalkbank

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