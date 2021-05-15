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Kültür-Sanat

Monica ve Rachel'ın Friends'deki dairesi kiralanabilecek

15 Mayıs 2021 14:49

'The Reunion' isimli özel bölümünde ekranlara dönmesine sayılı günler kalan Friends dizisinin izleyicileri, dizideki Monica ve Rachel'ın dairesini bir günlüğüne booking.com üzerinden kiralayabilecek.

CNN'in aktardığına göre, Mart ayında New York'ta başlatılan ve gösterinin kutlaması olan "The Friends Experience", "The Ultimate Sleepover" adını verdiği projeyi gerçekleştirmek için Booking.com ile iş birliği yapıldı.

TIKLAYIN - Friends'in özel bölümünde sürpriz isimler yer alacak

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