Monica ve Rachel'ın Friends'deki dairesi kiralanabilecek
15 Mayıs 2021 14:49
'The Reunion' isimli özel bölümünde ekranlara dönmesine sayılı günler kalan Friends dizisinin izleyicileri, dizideki Monica ve Rachel'ın dairesini bir günlüğüne booking.com üzerinden kiralayabilecek.
CNN'in aktardığına göre, Mart ayında New York'ta başlatılan ve gösterinin kutlaması olan "The Friends Experience", "The Ultimate Sleepover" adını verdiği projeyi gerçekleştirmek için Booking.com ile iş birliği yapıldı.
Booking.com'da yer alan ilana göre, ziyaretçiler dairede kaldıkları süre boyunca özel bir turun yanı sıra, akşam yemeği ve içecekler ile karşılanacak. Rezervasyon yaptırabilen ziyaretçiler ayrıca dizideki karakterlerin sıkça gittiği kahve dükkânı olan Central Perk'ta kahve içip kahvaltı yapabilecek.