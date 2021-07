Monica ve Rachel'ın Friends'deki dairesi kiralanabilecek

'The Reunion' isimli özel bölümünde ekranlara dönmesine sayılı günler kalan Friends dizisinin izleyicileri, dizideki Monica ve Rachel'ın dairesini bir günlüğüne booking.com üzerinden kiralayabilecek.

CNN'in aktardığına göre, Mart ayında New York'ta başlatılan ve gösterinin kutlaması olan "The Friends Experience", "The Ultimate Sleepover" adını verdiği projeyi gerçekleştirmek için Booking.com ile iş birliği yapıldı.