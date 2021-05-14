Friends'in özel bölümünde sürpriz isimler yer alacak

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Friends'in 'The Reunion' isimli özel bölümünde dizinin ana karakterlerinin yanı sıra Lady Gaga, James Corden ve Reese Witherspoon gibi sürpriz isimlerin de yer alacağı açıklandı.

HBO duyuruyu özel bölümün ilk teaser fragmanını yayınladığı günde yaptı. Özel bölümün HBO Max'te 27 Mayıs'ta yayımlanacağı duyuruldu.

Bölümde David Beckham, Justin Bieber, BTS, Kit Harrington ve Cara Delevigne gibi yıldızların da bulunacağı ifade edildi.

Witherspoon, dizide Rachel Green'in kardeşi Jill'i oynamıştı.