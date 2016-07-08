Moda Kitap: Saldırı tehditleri alıyoruz, bu denli fanatizmi tahmin etmedik, özür bekleniyorsa onu da diliyoruz

Attığı şike göndermeli tweet nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tehdit ve hakaret içeren ifadelerle eleştirilen Moda Kitap'ın sahibi Hakan Tunç, "Olayların bu raddeye gelecek olacağını bilseydim bu tweeti atmazdım. Ki bundan sonra herhangi bir taraftar grubu ile karşı karşıya gelmek istemem. Bu ülkede fanatizmin bu denli olabileceğini tahmin edemezdim. Paylaşımlara bakınca faşizm dedikleri şeyle fanatizmin aynı olduğunu görüyorum" dedi.

T24'e konuşan Tunç, "kitabevine saldırı yapılacağı yolunda tehditler aldıklarını" belirterek, "Gelen telefonlar ve mesajlarda tehdit ve küfürler var. Emniyete başvurduk ve binanın çevresi koruma altına alındı" diye konuştu. Tartışma konusu olan tweetin 6 Temmuz Çarşamba günü atıldığını hatırlatan Tunç, 24 saat sonra bir kullanıcının tweetin caps'ini alarak dolaşıma sokmasının ve 12numara.org'un tehditvari yorumları sonrası gündem olduğunu ifade etti. "Yaptığım şey tamamen bir espriden ibaretti" diyen Moda Kitap'ın sahibi, "Üzüntü verici tabii ki. Eğer ekstra özür bekliyorlarsa özür de dileriz" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Moda Kitap, Ramazan Bayramı nedeniyle takipçilerine ücretsiz kitap dağıtacağını duyurdu. Butik kitabevinin, hediye kitap duyurusuna ilişkin attığı tweeti alıntılayan bir takipçisi ''RT ettim ama inşallah şike yoktur'' diye yazdı. Moda Kitap da, kamuoyunda '3 Temmuz operasyonu' olarak bilinen ve odağında Fenerbahçe'nin olduğu 'şike operasyonu' göndermesine ''Fenerbahçe değiliz'' cevabını verdi. Bu tweeti sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük tepki toplayan kitabevi, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Bazı kullanıcılar da Moda Kitap'a yönelik eleştirilerin linç kampanyasına dönüşmesine tepki gösterdi. Kitapevi, gelen tepkiler üzerine @modakitap uzantılı Twitter hesabını askıya almıştı. Ancak ilerleyen saatlerde yeniden aktif hale getirilen hesaptan bir açıklama yapıldı.

"Bir şakaydı, tepkiler endişe verici,

dükkânı bir süreliğine kapatıyoruz"

Moda Kitap'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "tweetin bir espriden ibaret olduğu" vurgulanarak, "Şaka olduğu açık olan yoruma gösterilen tepki endişe verici bir boyuta gelmiştir. Bu nedenle ilgili yasal merciler (Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Savcılık) bilgilendirilmiş, konu ivedilikle incelemeye alınmıştır" dendi. Kitabevi, gelen tepkiler nedeniyle sahaf olarak faaliyet gösteren dükkânın "geçici bir süre kapalı olacağını" duyurdu.

Moda Kitap'ın sahibi Hakan Tunç'un T24'e yaptığı açıklama şöyle:

"Ben kitabevine yakın bir bölgede bekliyorum. Şu an herhangi bir fiili müdahale yok, ama saldırı yapılacağı yolunda tehditler alıyoruz sürekli. Gelen telefonlar ve mesajlarda tehdit ve küfürler var. Emniyete başvurduk ve binanın çevresi koruma altına alındı. Dükkânı tekrar açmak için öncelikle sosyal medya gündeminden düşmeyi ve biraz suların durulmasını bekliyoruz.

"Özür bekleniyorsa onu da dileriz"

O tweet aslında iki gün önce (6 Temmuz 2016) atıldı. Yaklaşık 24 saat sonra 7 Temmuz'da bir kullanıcı attığımız o tweetin caps'ini alarak sosyal medyada dolaşıma soktu ve olay böyle gündem oldu. Daha sonra 12numara.org'un da attığı tehditvari tweetler nedeniyle olay farklı bir noktaya geldi. Yaptığım şey tamamen bir espriden ibaretti. Üzüntü verici tabii ki. Eğer ekstra özür bekliyorlarsa özür de dileriz. Neticede bile isteye ya da kasıtlı bir tweet değildi. Biz zaten sosyal medyada takipçilerimizle sürekli etkileşim halinde olduğumuz için daha önce birçok kez gündeme gelmiştik. Mesela bir paylaşım yapılmış; "KCK'nın Kadıköy sorumlusu" olduğumuz söyleniyor. Bizi bilen biliyor herhangi bir örgüt ya da siyasi bir parti ile ilişkimiz yok. Bunu açıklamak bile zûl; ama olay bu raddeye geldiği için bunu açıklamak zorunda kaldık. Biz daha önce attığımız bazı tweetlerde gündeme ilişkin de yorumlar yaptık. STK'lar gibi biz de zaman zaman Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla ilgili görüşlerimizi dile getiriyoruz. Hatta takipçilerimiz, bazen gündem olan meselelerde yorum yapmadığımızda bize sürekli "Neden yorum yapmıyorsunuz?" diye soruyor.

"Bu denli fanatizmi tahmin etmedik"

Şu anda tehdit aldığımız kadar destek mesajları da alıyoruz. Toplumsal olaylarda bu kitlelerin yönlendirilmesi çok kolay. Biz karşılıklı bir olayın yaşanmasına sebebiyet vermek istemiyoruz. Sosyal medyada biliyorsunuz anlık paylaşımlar yapılıyor. O anın heyecanıyla yazılmış bir şey. Ben olayların bu raddeye gelecek olacağını bilseydim bu tweeti atmazdım. Ki bundan sonra herhangi bir taraftar grubu ile karşı karşıya gelmek istemem. Bu ülkede fanatizmin bu denli olabileceğini tahmin etmezdim. Paylaşımlara bakınca faşizm dedikleri şeyle fanatizmin aynı olduğunu görüyorum. Tabii bundan sonra bu tarz olayların yaşanmasına mahal vermemek için daha dikkatli olacağız."