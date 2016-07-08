Moda Kitap'ın "Fenerbahçe değiliz, şike yapmayız" tweeti sosyal medyada gündem oldu

Kadıköy Osmanağa'da ikinci el kitaplar satan Moda Kitap'a ait Twitter hesabından atılan Fenerbahçe'ye şike göndermesinin yapıldığı tweet sosyal medyada tartışma yarattı.

Moda Kitap, Ramazan Bayramı nedeniyle takipçilerine ücretsiz kitap dağıtacağını duyurdu. Butik kitabevinin, hediye kitap duyurusuna ilişkin attığı tweeti alıntılayan bir takipçisi ''RT ettim ama inşallah şike yoktur'' diye yazdı. Moda Kitap da, kamuoyunda '3 Temmuz operasyonu' olarak bilinen ve odağında Fenerbahçe'nin olduğu 'şike operasyonu' göndermesine ''Fenerbahçe değiliz'' cevabını verdi. Bu tweeti sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük tepki toplayan kitabevi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Bazı kullanıcılar da Moda Kitap'a yönelik eleştirilerin linç kampanyasına dönüşmesine tepki gösterdi.

Gelen tepkiler üzerine @modakitap uzantılı Twitter hesabı bir süre askıya alındı. Ancak ilerleyen saatlerde yeniden aktif hale getirilen hesaptan bir açıklama yapıldı.

"Bir şakaydı, tepkiler endişe verici,

dükkânı bir süreliğine kapatıyoruz"

Moda Kitap, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "tweetin bir espriden ibaret olduğu" vurgulanarak, "Şaka olduğu açık olan yoruma gösterilen tepki endişe verici bir boyuta gelmiştir. Bu nedenle ilgili yasal merciler (Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Savcılık) bilgilendirilmiş, konu ivedilikle incelemeye alınmıştır" dendi. Kitabevi, gelen tepkiler nedeniyle sahaf olarak faaliyet gösteren dükkânın "geçici bir süre kapalı olacağını" duyurdu.

Moda Kitap'ın tartışma yaratan o tweeti ve yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Moda Kitap'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: