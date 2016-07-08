Moda Kitap'tan şike tweeti açıklaması: Bir şakaydı, tepkiler endişe verici, dükkânı bir süreliğine kapatıyoruz

Attığı şike göndermeli tweeti nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki yağmuruna tutulan Moda Kitap, Twitter'dan bir açıklama yaptı. Bir takipçilerine verdikleri Fenerbahçe'ye şike göndermesi yapılan cevabın bir espriden ibaret olduğunu vurgulayan kitabevinden yapılan açıklamada, "Şaka olduğu açık olan yoruma gösterilen tepki endişe verici bir boyuta gelmiştir. Bu nedenle ilgili yasal merciler (Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Savcılık) bilgilendirilmiş, konu ivedilikle incelemeye alınmıştır" dendi. Kitabevi, gelen tepkiler nedeniyle sahaf olarak faaliyet gösteren dükkânın "geçici bir süre kapalı olacağını" duyurdu.

Ne olmuştu?

Moda Kitap, Ramazan Bayramı nedeniyle takipçilerine ücretsiz kitap dağıtacağını duyurdu. Butik kitabevinin, hediye kitap duyurusuna ilişkin attığı tweeti alıntılayan bir takipçisi ''RT ettim ama inşallah şike yoktur'' diye yazdı. Moda Kitap da, kamuoyunda '3 Temmuz operasyonu' olarak bilinen ve odağında Fenerbahçe'nin olduğu 'şike operasyonu' göndermesine ''Fenerbahçe değiliz'' cevabını verdi. Bu tweeti sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük tepki toplayan kitabevi, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Bazı kullanıcılar da Moda Kitap'a yönelik eleştirilerin linç kampanyasına dönüşmesine tepki gösterdi. Kitapevi, gelen tepkiler üzerine @modakitap uzantılı Twitter hesabını askıya almıştı. Ancak ilerleyen saatlerde yeniden aktif hale getirilen hesaptan bir açıklama yapıldı.

Moda Kitap'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: