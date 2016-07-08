T24 LogoT24 Logo
Gündem

Moda Kitap'tan şike tweeti açıklaması: Bir şakaydı, tepkiler endişe verici, dükkânı bir süreliğine kapatıyoruz

Kitabevi, gelen tepkiler üzerine savcılığa başvurduğunu duyurdu

08 Temmuz 2016 14:56

Attığı şike göndermeli tweeti nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki yağmuruna tutulan Moda Kitap, Twitter'dan bir açıklama yaptı. Bir takipçilerine verdikleri Fenerbahçe'ye şike göndermesi yapılan cevabın bir espriden ibaret olduğunu vurgulayan kitabevinden yapılan açıklamada, "Şaka olduğu açık olan yoruma gösterilen tepki endişe verici bir boyuta gelmiştir. Bu nedenle ilgili yasal merciler (Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Savcılık) bilgilendirilmiş, konu ivedilikle incelemeye alınmıştır" dendi. Kitabevi, gelen tepkiler nedeniyle sahaf olarak faaliyet gösteren dükkânın "geçici bir süre kapalı olacağını" duyurdu.  

 

Ne olmuştu?

 

Moda Kitap, Ramazan Bayramı nedeniyle takipçilerine ücretsiz kitap dağıtacağını duyurdu. Butik kitabevinin, hediye kitap duyurusuna ilişkin attığı tweeti alıntılayan bir takipçisi ''RT ettim ama inşallah şike yoktur'' diye yazdı. Moda Kitap da, kamuoyunda '3 Temmuz operasyonu' olarak bilinen ve odağında Fenerbahçe'nin olduğu 'şike operasyonu' göndermesine ''Fenerbahçe değiliz'' cevabını verdi. Bu tweeti sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük tepki toplayan kitabevi, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Bazı kullanıcılar da Moda Kitap'a yönelik eleştirilerin linç kampanyasına dönüşmesine tepki gösterdi. Kitapevi, gelen tepkiler üzerine @modakitap uzantılı Twitter hesabını askıya almıştı. Ancak ilerleyen saatlerde yeniden aktif hale getirilen hesaptan bir açıklama yapıldı.

Moda Kitap'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

ETİKETLER

Moda KitapFenerbahçeTwittertweethesabını kapattıFenerbahçe değilizşike göndermesiaçıklamakapatıyoruz

İlgili Haberler

Moda Kitap'ın "Fenerbahçe değiliz, şike yapmayız" tweeti sosyal medyada gündem oldu

Moda Kitap, gelen tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24