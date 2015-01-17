MİT'in El Kaide'ye silah gönderdiğine ilişkin belgeler Hollanda hükümetine sunuldu

Hollanda'da muhalefetteki Hristiyan Demokrat Parti (CDA), Milletvekili Raymond Knops, hükümeti, Türkiye konusunda "deve kuşu politikası izlemekle" suçladı.

MİT'e ait TIR'larla Türkiye'den Suriye'deki cihatçı örgütlere silah gönderdiğine ilişkin "gizli belgelerin" kendilerinde de bulunduğunu açıkladı. CDA, bu belgeleri hükümete iletti.

Türkiye konusundaki gelişmeleri yakından izleyen CDA'lı parlamenter Pieter Omtzigt, MİT tarafından Suriye'deki El Kaide militanlarına silah gönderildiğine ilişkin belgelerin kendilerinde de olduğunu bildirdi.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Omtzigt, Kasım ayında ulaştıkları "gizli belgeleri", Güvenlik ve Adalet Bakanı Ivo Opstelten ile Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü (NCTV) Dick Schoof ile de paylaştıklarını açıkladı.

Başbakan'ın talimatıyla Suriye'ye gönderilmiş

CDA'nın ulaştığı belgeler arasında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait tutanaklar, MİT ve jandarmaya ait belgeler bulunuyor. Savcılığa ait belgede, dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un, "silah ve mühimmat yüklü tırların MİT'e ait olduğunu ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Suriye'ye gönderildiğini söylediği" belirtiliyor.

Hollanda Parlamentosu Dış Politika Komisyonu Üyesi CDA'lı Raymond Knops da, konuyla ilgili bir soru önergesi verdi. Knops, Dışişleri Bakanı Koenders'in yanıtlamasını istediği önergede, Türkiye'den El Kaide'ye silah ve mühimmat yardımı iddialarını sordu.

BM raporu: IŞİD ve El Nusra'nın ellerindeki silahlar Türkiye üzerinden gizlice gönderildi

Knops, önergesinde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından oluşturulan Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Komitesi'nin raporuna atıfta bulundu.

Raporda, IŞİD ve El Nusra Cephesi'nin ellerindeki silah ve mühimmatın büyük bölümünün Türkiye üzerinden gizlice gönderildiğinin vurgulandığını belirtti.

Knops, bu bilginin, BM'nin Irak'ta görevli misyonu UNAMI tarafından da doğrulandığını da dile getirdi.

Knops, iddialarla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Koenders'a, Türkiye'den açıklama istemesi çağrısında bulundu. "6-7 Ocak'ta Türkiye'de bulunduğunuz sırada bu ülkeyi uluslararası terörizmle mücadele konusundaki rolü nedeniyle övdünüz. Bu övgüyü (!) neye dayandırdınız?" dedi.

Raymond Knops, Hollanda Hükümeti'ni Türkiye'nin Suriye'deki terör gruplarıyla ilişkisi konusunda "deve kuşu politikası" izlemekle suçladı.

Koenders'a, "Bu konudaki haberler ve belgelere karşın hala Türkiye'nin Suriye'deki cihatçılara verdiği destek konusunda elinizde belge olmadığında ısrar edecek misiniz?" diye sordu.