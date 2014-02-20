MİT'in 'sahte isimle dinleme' kararına imza atan üç hâkime inceleme

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), akademisyen yazar Prof. Mehmet Altan, gazeteciler Yasemin Çongar, Mehmet Altan, Markar Eseyan, Amberin Zaman ve Mehmet Baransu'nun MİT tarafından sahte isimler altında dinlenmesi kararlarına imza atan yargıçlar hakkında inceleme başlattı.

HSYK’nin izinli ya da raporlu üyeler nedeniyle bir süredir toplanamayan genel kurulu dün ilk kez bir araya geldi. Cumhuriyet gazetesinde Utku Çakırözer'in yazısında yer verdiği bilgilere göre, HSYK Genel Kurulu’nda ele alınan dosyalar arasında, gazeteci ve yazarların kod isimlerle MİT tarafından dinlenmesi kararına imza atan yargıçlar, Oktay Açar, Metin Özçelik ve Yakup Hakan Günay hakkında daha önce HSYK 3. Dairesi tarafından verilen “Soruşturmaya gerek yoktur” kararına yapılan itiraz dosyası da yer aldı. HSYK Genel Kurulu, 3. Daire’nin bu kararına yapılan itirazı haklı bularak üç hâkim hakkında inceleme başlattı. Yapılacak inceleme sonucunda hâkimler hakkında soruşturma açılmasının gündeme gelebileceği belirtildi.

Utku Çakırözer'in Cumhuriyet gazetesinde "‘Koordineli’ Hâkimlere Soruşturma" başlığıyla yayımlanan (20 Şubat 2014) yazısı şöyle:

Pastör koduyla dinleme

Gazeteci ve yazarlar Çongar, Baransu, Eseyan, Zaman ve Altan’ın telefonlarının ‘Pastör’, ‘Elizabeth’, ‘Arashi Quarzad’, ‘Çaşıt’, ‘Hossain Seyfullah’ ve ‘Quaramaddin Fatimi’ gibi sahte isim ve kod adlarla MİT tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması üzerine, dinlenenler istihbarat görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Özel Yetkili Savcılığı’nca Müsteşar Hakan Fidan’ın ifadesi alınmak üzere çağrılmasıyla yaşanan 7 Şubat krizinin hemen ardından MİT Yasası’nda yapılan değişiklik nedeniyle istihbaratçıların soruşturulabilmesi için Başbakan’ın izni gerekiyordu. Başbakan ve Hakan Fidan imzalı bir yazıyla bu yargılamaya izin verilmemişti. MİT mensupları hakkında soruşturma izni verilmemesi kararı geçen hafta Ankara 12. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

MİT 'koordineli hakim' dedi

Savcılığın soruşturulmasını istediği istihbaratçılarla ilgili MİT’ten Başbakanlık’a gönderilen belgede “Gizli servis faaliyetlerinin -doğası gereği- gizli yürütülmesinin zorunlu olduğunu bilen/takdir eden hâkimlerle kurulan koordinasyon çerçevesinde tatbik edildiğinin anlaşıldığı” değerlendirmesinin yer alması, kamuoyunda ‘koordineli hâkim’ tartışması başlatmıştı.

Üçüncü Daire önce reddetti

Altan’ın avukatı Ergin Cinmen, HSYK’ye de MİT’in talebi üzerine kod isimle dinleme kararlarını alan hâkimler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. HSYK 3. Dairesi dinleme kararlarında imzası olan yargıçlar Açar, Özçelik ve Günay’ın 2’ye karşı 5 üyenin oyuyla soruşturulmalarına yer olmadığına karar vermişti. Daire kararında, kod adla dinleme hususunun ilgili hâkimlerin değil, yanlış bilgi ile talepte bulunan personelin (MİT) sorumluluğunu gerektireceği belirlemesi yapılmıştı. Avukat Cinmen "Oradan sonuç alınamazsa da AİHM’ye gideceğiz. Bir daha böyle hukuk dışı şeylerin yapılmamasını sağlamalıyız.” dedi.