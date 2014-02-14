YARSAV: Sahte isimle dinleme yapan MİT görevlilerine soruşturma yolu açıldı

Ankara İdare Mahkemesi, MİT görevlilerinin Mehmet Altan’ında aralarında bulunduğu Taraf Gazetesinde görevli dokuz gazeteci için mahkemeyi yanıltıp farklı kimlik bilgileri ile dinleme kararı aldıkları gerekçesiyle soruşturma izni istenen dosya ile ilgili olarak Başbakan tarafından soruşturma izni verilmemesi işlemini iptal etti.

24 Ekim 2012’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT görevlileri hakkında Taraf Gazetesinde görevli dokuz gazeteci için mahkemeyi yanıltıp farklı kimlik bilgileri ile dinleme kararı aldıkları gerekçesiyle Başbakanlık’tan soruşturma izni istemişti. Soruşturma izni talep edilen isimler olarak dinleme kararının alındığı tarihte görevli MİT İstanbul Bölge Başkanı ve yazıyı imzaya hazırlayan görevliler gösterilmişti. MİT görevlilerinin ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Haberleşmenin gizliliğini ihlal’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarını işledikleri iddia edilerek, yapılan işlemin teşkilatın toplum içerisindeki güvenilirliğini zedelediği savunulmuştu.

MİT, Kasım2012'de Başbakanlığa gönderdiği savunmada Dinlemeye konu telefon, bizatihi kullanım nedeniyle değil, bu telefona gelmesi kuvvetle muhtemel ‘istihbari önemi haiz’ çağrı/aramalar çerçevesinde dinlemeye alınmıştır. Dinleme talep yazısında açık kimliğin yer almaması, kod isim belirtilmesi de, mahkemeyi yanıltmak amacını taşımamakta, aksine konunun önem ve hassasiyeti nedenine dayanmaktadır. Müsteşarlığımız; dinlemedeki telefonun kullanıcısından bağımsız bilgi temini çalışmasında; gizli faaliyetin açığa çıkarılması ve çalışma içerisine mecburi alınan şahsın zarar görmesini önlemek için gerekli tüm tedbirleri almıştır” denilmişti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dosya ile ilgili olarak soruşturma izni vermemişti.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV), Twitter yaptığı duyuruya göre, Ankara İdare Mahkemesi, Mehmet Altan’a ait telefonların MİT tarafından terör örgütü üyesi gibi gösterilip sahte isimle yapılan başvuru sonucu dinlenilmesi üzerine, Ankara İdare Mahkemesi, MİT mensupları hakkında Başbakan tarafından soruşturma izni verilmemesi işlemini iptal etti.

YARSAV’ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru şöyle:

Sayın Başbakan’ın soruşturma izni vermediği MİT görevlilerine İdare Mahkemesi kararıyla soruşturma izni verildi.

Mehmet Altan’a ait telefonların MİT tarafından terör örgütü üyesi gibi gösterilip sahte isimle yapılan başvuru sonucu dinlenilmesi üzerine, Ankara İdare Mahkemesi, MİT mensupları hakkında sayın Başbakan tarafından soruşturma izni verilmemesi işlemini iptal etti.

MİT mensupları, “resmi evrakta sahtecilik”, “haberleşme ve özel yaşamın gizliliğini ihlal” ve “görevi kötüye kullanma” ile suçlanıyordu.

Buna göre Mehmet Altan’ı kod adı vererek dinleyen MİT görevlilerine soruşturma izni İdare Mahkemesi tarafından verilip yargılama yolu açıldı.

Soruşturma için Başbakan'ın izni şart

MİT mensuplarının soruşturulabilmeleri için Başbakan’ın soruşturma izni vermesi gerekiyor. 2937 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun cezai takibat iznini düzenleyen 26. maddesine göre Teşkilat mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü haklarında cezai takibat yapılması için Başbakan’ın izni gerekiyor. Başbakan’ın olumsuz yanıt vermesi durumunda ise savcılığın Danıştay’a itiraz etme hakkı bulunuyor.