Yargıçlar 'koordineli dinledik' diyen MİT'i yalanladı: Bizi hiç aramadılar

Taraf gazetesi yöneticileri ve bazı yazarları ile Prof. Mehmet Altan'ın sahte isimlerle dinlenmesine ilişkin soruşturmada, “Sahte isimle gazeteci dinlemeyi hâkimlerle koordineli yaptık” savunmasını yapan MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın işaret ettiği üç hakim, bu iddiayı reddetti.

Radikal gazetesinden Fatih Yağmur'un haberine göre yargıçlar, Yargıtay’a gönderdikleri savunmada, “değil koordinasyon bizimle görüşme bile yapılmadı” açıklamasında bulundu.

Dönemin Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar, Yayın Koordinatörü Markar Eseyan, yazarlar Amberin Zaman ve Mehmet Baransu ile Prof. Mehmet Altan'ın 2008-2009 yılları arasında MİT tarafından telefonlarının, sahte isimlerle çıkarılan mahkeme kararları ile dinlendiği anlaşılmıştı. Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Savcılık, “Casusluk faaliyeti” takibi yapılıyor gerekçesiyle gazetecilerin sahte isimlerle dilendiğini bu nedenle "yargıyı zan altında bıraktıkları, resmi evrakta sahtecilik yaptıkları, görevlerini kötüye kullandıkları" iddiasıyla zanlı MİT görevlileri hakkında Başbakanlık'tan soruşturma izni istedi.

Soruşturma izni verilmedi

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ise bu gelişme üzerine Başbakanlığa gönderdiği 7 Mayıs 2013 tarihli bir yazıyla ‘soruşturma için izin verilmemesi’ talebinde bulundu. Yazıda "mahkemelerin yanıltılmadığı", sahte isimlerle dinleme faaliyetinin "gizli servis faaliyetlerinin gizli yürütülmesinin zorunlu olduğunu bilen/takdir eden hâkimlerle kurulan koordinasyon çerçevesinde tatbik edildiği" belirtildi. Yazıda, Taraf yöneticilerinin yabancı gizli servislerle temaslarının bulunup bulunmadığının araştırıldığı açıklandı.

Hakimlere dava açıldı

Başbakanlık tarafından Fidan’ın bu yazısıyla birlikte soruşturma izni verilmemesi ve dosyaya takipsizlik kararı verilmesinin ardından Prof. Mehmet Altan'ın avukatı Ergin Cinmen, bu kez dinleme kararına imza atan hâkimler hakkında da dava açtı. Gelişmeler üzerine dinleme kararı veren hakimler; İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Metin Özçelik, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yakup Hakan Günay ve İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Oktay Açar, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na 6 sayfalık dilekçe vererek haklarında açılan davanın reddedilmesini istedi.

Yapılan yasadışı

Dinlenecek kişi hakkında bir bilgi olması halinde bunun mutlaka talep yazısında belirtilmesi gerektiği vurgulanan 27 Kasım 2013 tarihli dilekçede; “7 Mayıs 2013 tarihli MİT Müsteşarlığı yazısının içeriğinde belirtilen şekilde ilgili kurum temsilcileri ile Nöbetçi Hakimlikler arasında hiçbir şekilde görüşme yapılmadığı yada koordinasyon kurulmadığı, resmi talep yazısı dışında Nöbetçi Hakimliklere hiçbir bilginin yazılı ve sözlü olarak verilmediği” açıklandı. Dilekçe MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadelerini yalanladı.

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