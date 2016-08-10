Mithat Sancar: FETÖ’cü dediğiniz hâkimlerin verdikleri kararları ne olacak?

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, “Savcılar ve hâkimler görevden el çektiriliyor ya da açığa alınıyor. Peki, bu durumda bu hâkim ve savcıların daha önce başlattıkları soruşturmalar, açtıkları davalar, yürüttükleri yargılamalar ve verdikleri hükümler ne olacak?” diye sordu.

Sancar, “15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi kapsamında görevden alınan savcı ve hâkimlerin KCK operasyonları başta olmak üzere yargılama yaptıkları davalarla ilgili şaibelerin açığa çıkarılması” amacıyla verilen araştırma önergesi hakkında Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

Sancar’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Soruşturmalar, davalar, yargılamalar ve hükümler ne olacak?”

“Darbeye karşı tedbir olmak üzere çeşitli adımlar atılıyor, çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Bunların arasında en dikkat çekici olanlarından biri de yargıda yapılan tasfiyelerdir.

“Savcılar ve hâkimler görevden el çektiriliyor ya da açığa alınıyor. Peki, bu durumda bu hâkim ve savcıların daha önce başlattıkları soruşturmalar, açtıkları davalar, yürüttükleri yargılamalar ve verdikleri hükümler ne olacak?

“Bunlarla yüzleşmeden, bu konuyu ciddi bir şekilde ele almadan adaletsizlikleri sonlandırmak mümkün olmadığı gibi, yeni dönemde çok daha ağır adaletsizlikler yaratma ihtimalimiz de yüksektir.

“KCK operasyonlarında uyarılarda bulunuldu”

“KCK operasyonları yapıldığı dönemde sürekli uyarılarda bulunuldu. Bu uyarıları o dönem ki partimiz, temsilcileri ve sözcüleri aracılığıyla yapmıştır. Kamuoyunda aydınlar, akademisyenler, hukukçular çeşitli uyarılarda bulunmuşlardır.

“Bu yapılan operasyonların başka bir hesaba dayandığını, Kürt sorununda çatışmayı derinleştirme gibi bir planın bir parçası olduğunu çeşitli gerekçeler ve verilerle sürekli olarak açıklamışlardır ama bizzat dönemin Başbakanı Sayın Erdoğan ‘Ben, bu davaları sahipleniyorum, bu operasyonların sonuna kadar arkasındayım’ demiştir; hatta o kadar ileri gitmiştir ki bu operasyonları eleştirenleri vatan hainliğiyle suçlamıştır. Meclis’te diğer iki partiyi, MHP ve CHP’yi bu operasyonların arkasında olmaya davet etmiştir ‘Gelin, bir milli birlik havası içinde bu operasyonları sahiplenelim’ demiştir

“Hepimiz darbeyle yüzleşmeliyiz”

“O dönem o dosyaların verilerini toplayan, ‘dinleme’ adı altında çok uyduruk belgeleri dosyalara sokan hâkimlere ve savcılara bunları vererek davaları yönlendiren polis ekibinden, şeflerinden, görevlilerinden kaç kişi ‘FETÖ’ dediğiniz örgütün üyesi olarak tutuklanmıştır, yargılanmıştır, açığa alınmıştır? Bunları açığa çıkarmak ve bilmek zorundayız.

“Eğer gerçekten darbeciliği, darbe anlayışını ve pratiklerini mahkûm etmek ve sonuna kadar Türkiye’nin gündeminden çıkarmak istiyorsanız bu darbede rolü olan faaliyetlerin, icraatlarının bedelini ödemek zorundasınız.

“Hepimiz darbeyle yüzleşmeliyiz. Ama en çok, on dört yıldır iktidarda olan AKP Hükümeti bu yüzleşmeyi yapmak zorunda. Bu yüzleşme çağrısı, samimi bir çağrıdır.

ÖHD: KCK davalarının hâkimleri ve savcıları görevden alındı, davalar artık yok hükmündedir

Ne olmuştu?



Darbe girişimi ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden alınan hâkim ve savcılar arasında 14 Nisan 2009 tarihinde başlatılan KCK davalarının hâkim ve savcıları da bulunuyor. 205 Kürt siyasetçinin yargılandığı KCK İstanbul ana davası iddianamesini hazırlayan savcı Adnan Çimen, PKK LideriAbdullah Öcalan’ın avukatlarının yargılandığı KCK avukatlar davasında soruşturmayı yürüten İsmail Tandoğan, 46 Kürt gazetecinin yargılandığı KCK basın davasında soruşturmayı yürüten Bilal Bayraktar ve yargılamanın yapıldığı Özel Yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimleri Alparslan Uz,Kazım Kahyaoğlu ve duruşma savcısı İsmail Işık, KCK Diyarbakır ana davasının ilk hâkimlerinden olan ve daha sonra Yargıtay üyeliğine atanan kâkim Menderes Yılmaz görevden alınanlar arasında.

ÖHD, KCK davalarının yeniden görülmesi için başvuru yapacak