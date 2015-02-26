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MİT TIR'ları ihbarını yapan askeri personel tutuklandı

Hatay'ta MİT'e ait TIR'ların durdurulması ihbarını yapan askeri personel gözaltına alındıktan sonra, Adana'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar

26 Şubat 2015 21:29

Suriye'deki cihatçı gruplara gittiği ileri sürülen Hatay'da Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili ihbarı yapan şüpheli askeri personel çarşamba günü Diyarbakır'da gözaltına alındı. Şüpheli, Adana 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ihbarı yapan şüpheli Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli personel H.A.

Şüpheli H.A.'nın tutuklanma gerekçeleri, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk amacıyla açıklama".

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, durdurulan 3 TIR'a ilişkin tutanakları açıklayarak, “Birinci TIR'da birinci sandığı açmışlar 25-30 adet füze ve roket. 15 sandıkta yaklaşık 300'e yakın 450'ye yakın bomba atar mühimmat. İkinci sandıkta 20-25 adet füze roket" demişti.

 

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