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MİT teklifi Komisyon'dan geçti

MİT mensuplarının aleyhinde açılacak soruşturmaların Başbakan'ın iznine bağlanmasını düzenleyen yasa teklifi, büyük tartışmaların yaşandığı Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

15 Şubat 2012 10:11

 

 
T24 - MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağırılmasıyla gündeme gelen MİT Kanunu'ndaki düzenleme dokuz saat süren görüşmenin ardından TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
 
MİT mensuplarının aleyhinde açılacak soruşturmaların Başbakan'ın iznine bağlanmasını düzenleyen yasa teklifi, büyük tartışmaların yaşandığı Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 
 
Düzenlemenin en geç perşembe günü Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi bekleniyor.
 
AKP Isparta Milletvekili Recep Özel'in hazırladığı teklif, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 26. maddesinde değişiklik öngörüyor.
 
Teklife göre, MİT mensuplarının veya özel bir görevi ifa etmek üzere Başbakan tarafından görevlendirilen kişilerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlar sebebiyle haklarında soruşturma yapılması Başbakan'ın iznine bağlı olacak.
 
Yaklaşık dokuz saat süren görüşmelerde muhalefet partileri, ‘kişiye özel olduğu’ gerekçesiyle düzenlemeye sert eleştirilerde bulunarak teklifin geri çekilmesini istediler.
 
 

Hakan Fidan'ı da kapsıyor

 
Görüşmeler sırasında teklife önergeyle eklenen geçici madde, düzenlemenin yürüyen soruşturmaları da kapsamasını öngörüyor.
 
Yani teklif genel kuruldan bu şekliyle geçerse, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ifadeye çağrılan MİT’çilerin de Başbakan Erdoğan'ın izni olmadan yargılanmalarının önü tıkanacak. 
 

Oturacak yer kalmadı

 
Toplantıya muhalefet milletvekilleri yoğun ilgi gösterdi. Bu ilgili nedeniyle komisyonda oturacak yer kalmayınca çok sayıda komisyon üyesi ayakta kaldı. Bunun üzerine toplantı salonu değiştirildi.
 
 
Haftalık mizah dergisi Gırgır, "MİT teklifi"ni bu haftaki kapağına taşıdı. İşte o kapak:
 
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