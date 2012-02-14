Adalet Bakanı Sadullah Ergin: Düzenleme MİT’le sınırlı kalmayabilir

T24 - Muhalefetin yoğun tepki gösterdiği MİT kanunundaki değişiklik yalnızca MİT'le sınırlı kalmayabilir. Adalet Bakanı Ergin, düzenlemenin ceza mahkemeleri kanununda da yapılması gerektiğini söyledi.

Ergin "Değişiklik sadece mit kanununda değil, ceza muhakemeleri kanununda da yapılmalı" dedi.

Bakan Ergin, MİT kanununun 26'ıncı maddesinde değişiklik öngören tek maddelik yasa teklifiyle ilgili ilk kez konuştu.

Kritik devlet görevlerini yapan üst düzey kamu görevlileri hakkında soruşturma açılmasının Başbakan’ın yazılı iznine tabi olması gerektiğini ifade eden Ergin, “Sadece MİT müsteşarı ve elemanları değil, tüm üst düzey devlet görevlileri hakkında bu izin olmalı” dedi.

'Genelge olarak kalmamalı'

Kanunda yer alan "kritik devlet görevlileri" tanımının genelleme olarak bırakılmaması gerektiğinin de altını çizen Ergin, "Şahsen, görevlerin yasada isimleriyle açıkça zikredilmesini doğru bulurum” diye konuştu.

Erdoğan'a ziyaret

Bakan Ergin, geçen hafta ameliyat olan ve dün hastaneden taburcu edilen Başbakan Erdoğan’ı İstanbul’da ziyaret etti.