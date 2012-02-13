CHP, AKP'nin MİT Kanunu düzenlemesine tepkili

T24 - CHP, AKP'nin MİT Kanunu için yapacağı düzenleyi, 'demokratik hukuk devletinin ortadan kaldırılma noktası' olarak eleştidi ve ''bundan sonrası diktatörlüktür'' dedi



CHP, MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağırılmasıyla gündeme gelen MİT düzenlemesine tepki gösterildi.

'Gelinen noktanın demokratik hukuk devletinin ortadan kaldırılma noktası' olduğu belirtilen açıklamada "Bundan sonrası diktatörlük düzenidir" denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler, ''Gelinen nokta, demokratik hukuk devleti varlığının son kalıntılarının da ortadan kaldırılma noktasıdır. Bundan sonrası, açık keyfilik, denetimsizlik, kısacası diktatörlük düzenidir'' değerlendirmesinde bulundu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada toplantıda ele alınan konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'Hukuk devleti yaralandı'

MYK toplantısında, yargı sistemindeki değişiklikler ile yargıç–savcı sistemi üzerinde gerçekleştirilen uygulamaların, temel anayasal ilke olan hukuk devleti ilkesini kökten yaraladığı görüşünün bir kez daha vurgulandığını savunan Güler, şunları kaydetti:

''Demokratik devlet ilkesi adına kaldırılması gerektiğini pek çok kez dile getirdiğimiz Özel Yetkili Mahkeme hukuksuzluğuna, kamu yönetiminin üst kademelerinde Özel Yetkili Görevlilik uygulamasının eklendiği görülmektedir. Bu AKP uygulaması, kamu yönetimi düzeninin yasallık ilkesinden uzaklaştırıldığına açık bir kanıt oluşturmaktadır. Gelinen nokta, demokratik hukuk devleti varlığının son kalıntılarının da ortadan kaldırılma noktasıdır. Bundan sonrası, açık keyfilik, denetimsizlik, kısacası diktatörlük düzenidir.''

Olağanüstü kurultay

Toplantıda 16. Olağanüstü Kurultay çalışmalarının gözden geçirildiğini, Tüzük Hazırlık Komisyonunun yaptığı çalışmaların değerlendirildiğini belirten Güler, kurultayın örgütlenmesi ve tüzüğe ilişkin gelecek günlerde yapılacak hazırlıkların da ele alındığını aktardı.

Güler, toplantıda Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerine atama yapıldığını da bildirdi.