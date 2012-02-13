T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP, AKP'nin MİT Kanunu düzenlemesine tepkili

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sonrası açıklama yapıldı...

13 Şubat 2012 21:57

T24 - CHP, AKP'nin MİT Kanunu için yapacağı düzenleyi, 'demokratik hukuk devletinin ortadan kaldırılma noktası' olarak eleştidi ve ''bundan sonrası diktatörlüktür'' dedi 
 

CHP, MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağırılmasıyla gündeme gelen MİT düzenlemesine tepki gösterildi.

'Gelinen noktanın demokratik hukuk devletinin ortadan kaldırılma noktası' olduğu belirtilen açıklamada "Bundan sonrası diktatörlük düzenidir" denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler, ''Gelinen nokta, demokratik hukuk devleti varlığının son kalıntılarının da ortadan kaldırılma noktasıdır. Bundan sonrası, açık keyfilik, denetimsizlik, kısacası diktatörlük düzenidir'' değerlendirmesinde bulundu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada toplantıda ele alınan konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

 

'Hukuk devleti yaralandı'

 

MYK toplantısında, yargı sistemindeki değişiklikler ile yargıç–savcı sistemi üzerinde gerçekleştirilen uygulamaların, temel anayasal ilke olan hukuk devleti ilkesini kökten yaraladığı görüşünün bir kez daha vurgulandığını savunan Güler, şunları kaydetti:

''Demokratik devlet ilkesi adına kaldırılması gerektiğini pek çok kez dile getirdiğimiz Özel Yetkili Mahkeme hukuksuzluğuna, kamu yönetiminin üst kademelerinde Özel Yetkili Görevlilik uygulamasının eklendiği görülmektedir. Bu AKP uygulaması, kamu yönetimi düzeninin yasallık ilkesinden uzaklaştırıldığına açık bir kanıt oluşturmaktadır. Gelinen nokta, demokratik hukuk devleti varlığının son kalıntılarının da ortadan kaldırılma noktasıdır. Bundan sonrası, açık keyfilik, denetimsizlik, kısacası diktatörlük düzenidir.''

 

Olağanüstü kurultay

 

Toplantıda 16. Olağanüstü Kurultay çalışmalarının gözden geçirildiğini, Tüzük Hazırlık Komisyonunun yaptığı çalışmaların değerlendirildiğini belirten Güler, kurultayın örgütlenmesi ve tüzüğe ilişkin gelecek günlerde yapılacak hazırlıkların da ele alındığını aktardı.

Güler, toplantıda Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerine atama yapıldığını da bildirdi.

 

ETİKETLER

MİTchp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24