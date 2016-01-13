"MİT, Sultanahmet saldırısı öncesi iki kez uyardı"

İstanbul'daki canlı bomba saldırısından önce tüm güvenlik birimlerinin, IŞİD saldırısı konusunda uyarıldığı öne sürüldü. İddiaya göre, MİT ulaştığı istihbarat bilgisini, 17 Aralık 2015 ve 4 Ocak 2016 tarihinde güvenlik birimleriyle paylaştı.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, uyarı yazılarında, “Terör örgütü DEAŞ’ın (IŞİD), Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlere, yabancı uyruklu kişilere, turizm bölgelerine, yabancı ziyaretçilerin yoğun bulunduğu veya ziyaret ettiği noktalara veya ilgili ülkelerin büyükelçilik ve konsolosluklarına, ülke içindeki NATO noktalarına canlı bomba eylemcileriyle eylem planladığı” istihbaratı yer aldı.

19 kişi harekete geçti

Yazıda sınır illerinden yasadışı biçimde Türkiye’ye giren canlı bombaların İstanbul ve Ankara’ya geçiş yapmış olabileceği belirtilerek, söz konusu eylemcilerin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine de geçiş yapabilecekleri de vurgulandı.

Uyarı yazısında bazılarının Suriye’den ayrıldığı değerlendirilen çoğu Suriye uyruklu 9’u kadın 19 kişinin isimleri de yer aldı.

Der Spiegel'de yer alan haberde de üst düzey polis yetkililerin MİT istihbaratını doğruladığı belirtildi.

Ankara'da alarm

Öte yandan Sultanahmet Meydanı’ndaki kanlı saldırının ardından Ankara’da da alarm durumuna geçildiği belirtiliyor.Habertürk gazetesinden Mustafa Türk’ün haberine göre, Bakanlıklar, Genelkurmay, kuvvet komutanlıkları, Meclis çevresi ve diğer kritik birimlerde görevli koruma polisleri uyarılarak alarm durumuna geçirildi. İnsanların yoğun olduğu mekânlarda sivil polisler emniyet tedbiri aldı.

Patlamadan 10 saat önce uyarı

Ankara’da bir süre önce yapılan IŞİD operasyonunda yakalanan bir şüphelinin ifadesi doğrultusunda, patlamadan 10 saat önce istihbarat paylaşımı yapıldığı ve İstanbul’da bir hücre yapılanmasının eylem hazırlığında olduğunun vurgulandığı kaydedildi.