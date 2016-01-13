Sultanahmet'teki saldırının hedefi Almanlar mıydı?



İstanbul Sultanahmet'te meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 10 kişiden 8'inin Alman vatandaşı olması Berlin'de "Saldırının hedefi Almanlar mıydı?" sorusunu gündeme getirdi.

Olayı yerinde incelemek ve yetkililerden doğrudan bilgi almak üzere Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere bugün İstanbul'a gidiyor. İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Maiziere'in Türkiye İçişleri Bakanı Efkan Ala ile görüşeceğini belirtti.

Berlin'in elinde ipucu var mı?

Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgelere göre ise saldırının hedefinde Almanların olduğuna dair Alman hükümetinin elinde şimdiye kadar bir ipucu yok.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de saldırının ardından dün Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek bilgi almıştı. Merkel saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, Sultanahmet saldırısını özgürlüğe yapılmış bir saldırı olarak nitelendirerek hayatını kaybeden Almanların yakınlarına da başsağlığı diledi.

Sultanahmet'teki saldırıyı düzenleyen intihar saldırganının IŞİD militanı olduğu açıklanmıştı.