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Ekonomi

Sultanahmet saldırısı sonrası dolarda son durum ne?

Dolar dün tarihi bir rekora ulaşarak 3,05'e yaklaşmıştı

13 Ocak 2016 11:31

Tarihi zirveyi aşarak 29 Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini görerek 3.0450'yi aşan dolar güne sınırlı bir düşüşle başladı. Dolar dün Sultanahmet’te yaşanan patlama sonrası 3.05’e yaklaşmıştı.

Dün 3.0488'i test eden ardından küresel risk iştahındaki artışla günü 3.03 civarında tamamlayan dolar/TL, çarşamba gününe 3,02 seviyesinde başladı.

Kur böylece 23 Eylül'de test ettiği 3.0750 olan tarihi rekor seviyelerden de uzaklaşmış oldu. Dün akşam saatlerinde 3.1560 civarında işlem gören sepet bazında TL ise aynı saatte 3.1439/3.1463, 3.2830 civarındaki euro/TL ise 3.2699/3.2726 seviyesinde işlem görüyor.

 

Asya borsalarında bir ilk

 

Asya borsaları Çin'den açıklanan ticaret verilerinin beklentilerin üzerinde çıkmasının ardından yaşanan rahatlamayla bu yılın ilk hızlı yükselişini gerçekleştirdi.

Ham petrol fiyatları ABD'de stokların geçtiğimiz hafta beklenmedik bir şekilde düşüş göstermesinin ardından ABD ham petrolünün 30 dolar seviyesinden uzaklaşmaya başlamasıyla son sekiz gündür ilk defa yükseldi.

 

Sultanahmet saldırısı doları nasıl etkiledi?

 

İstanbul'da yaşanan patlama nedeniyle TL dün küresel iyimserlikten benzer para birimlerine göre daha az iyimser bir seyir izlemişti. Suruç ve Ankara'da geçtiğimiz yıl yaşanan canlı bomba saldırılarına dün sabah İstanbul'un turistik merkezlerinden olan Sultanahmet'te bir yenisi eklenirken, bir canlı bomba tarafından yapıldığı açıklanan saldırıda 8’i Alman turistlerden oluşan 10 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 15 kişi yaralandı.

Geçen hafta başından bugüne Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginliğin giderek tırmanmasının bölgede siyasi istikrarın kısa vadede sağlanamayacağını göstermesi ve Çin'de yönetimin ekonomi üzerindeki kontrolünü kaybediyor olabileceği endişeleri ile gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında kalmasının ana nedeni olmuştu.

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