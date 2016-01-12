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Ekonomi

Dolar tarihi rekora koşuyor

Dolar, Türk lirası karşısında 3.04'ü gördü

12 Ocak 2016 11:54

Türk Lirası karşısında dolar 3.0450'yi aşarak 29 Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Doların yükselişinde Çin'den gelen ekonomik veriler ve gelişmekte olan ülkelerdeki kayıpların etkili olduğu belirtiliyor.

Cuma günü akşam saatlerinde 3 seviyesinin hemen üzerinde olan dolar/TL, dün akşam saatlerinde 3.02 civarında günü tamamladı. 

Ardından gelişmekte olan para birimlerine paralel değer kaybının belirginleşirken kur en son 29 Eylül'de test ettiği 3.0450'yi aştı.

Dolar/TL saat 0848'de 3.0445/3.0470 seviyesinde işlem gördü.

TARİHİ ZİRVEYE YAKLAŞTI
Güniçinde en yüksek 3.0470 seviyesi test edilirken kur 23 Eylül'de test ettiği 3.0750 rekor seviyeye de oldukça yaklaştı.

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