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Star'a göre Sultanahmet saldırısının faili Esad ve İran'la ittifak yapan Putin!

"Rusya, gemiden füzeli tacizde de namluyu Sultanahmet’e doğrultarak mesaj vermişti"

13 Ocak 2016 11:56

Hükümete yakın yayın politikası ile bilinen Star gazetesi, dün dünya gündemine oturan Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısının faili olarak "Suriye lideri Beşşar Esad ve İran'la ittifak yaptığını" iddia ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ilan etti.

"Saldırı, Esad ve İran’la ittifak yapıp, örgütleri destekleyen Rusya’nın tehditlerini akıllara getirdi" denen haberde, "Rus lider Putin’in, jet krizi sonrası Türkiye’ye yönelik tehditleri ve ‘intikamı alınacak’ yönündeki açıklaması, hain saldırıda 'Rusya’nın parmağı mı var?' şüphesini doğurdu" ifadeleri kullanıldı. Haberde Rusya'ya yönelik suçlamalar şöyle devam etti:

"Suriye’de DAEŞ, PKK ve DHKP-C gibi örgütleri açıkça destekleyen Rusya, gemiden füzeli tacizde de namluyu Sultanahmet’e doğrultarak mesaj vermişti. Reyhanlı, Suruç ve Ankara saldırılarında da yine bu taşeron örgütler kullanılmıştı.  PKK’nın son zamanlarda verdiği ağır kayıplardan sonra turizmin kalbi olan Sultanahmet’in hedef olarak seçilmesi birçok soru işaretlerini de beraberinde getirdi."

Star'ın bugünkü birinci sayfası şöyle:

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