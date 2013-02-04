MİT-PKK görüşmeleri Erbil'e mi taşınıyor?

MİT ile PKK arasındaki görüşmelerin yeni adresinin Oslo yerine Erbil olacağı yönündeki iddialar, İngiliz yayın kuruluşu BBC’yi harekete geçirdi.

“PKK-MİT görüşmeleri Erbil'e mi taşınıyor?” sorusunun yanıtını Erbil’de arayan BBC’ye konuşan Bölgesel Kürt Yönetimi Hükümet Sözcüsü Safin Dizai “Gerekirse kesinlikle rolümüzü oynamaya çalışacağız" dedi. BBC, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil’i, “Son yıllarda Türkiye için git gide önem kazanan bir adres” olarak nitelerken “Erbil'in dört yanında hemen hemen her sektörde Türk şirketleri göze çarpıyor” dedi.

'Görüşmeler Erbil'in önemli gündem maddeleri arasında'

Ama Erbil’in adının bugünlerde Türkiye kamuoyunda sadece ekonomik değil, iç siyasal gelişmelerle ilgili de sıkça telaffuz edildiğini kaydeden BBC, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, "siyasi muhataplarımız yerli de olur, uluslararası da olur ve uluslararası camiada da Erbil'deki siyasi muhataplardan istifade edeceksek onlarla da bu işi görüşürüz” sözlerine vurgu yaptıktan sonra Erbil'in siyasi ortamında söz konusu görüşmelerin en önemli gündem maddeleri arasında bulunduğu da kaydedildi.

'Dizai: Gerekirse kesinlikle rol oynamaya çalışacağız'

BBC’nin Kürt Bölgesel Yönetiminin Başkanlık binasında görüştüğü Hükümet Sözcüsü Safin Dizai de, Türkiye'de yıllardır süren çatışmaların sona ermesi açısından son barış sürecini sonuna kadar desteklediklerini vurgularken, “Bu sorunun Türkiye'nin çözmesi gereken bir iç sorunu olduğunu, başka ülkelerin içişlerine müdahale etme politikalarının bulunmadığını” ifade etti ve “Türkiye'deki Kürtler'le akraba olduklarını, bu yüzden Kürt sorununun barış ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine” dikkat çekti. Safin Dizai, "Eğer bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak için herhangi bir destek veya bir rol oynamamız gerekirse kesinlikle rolümüzü oynamaya çalışacağız" şeklinde konuştu. Hükümet sözcüsü, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ndeki siyasi liderliğin, hükümetin, devlet başkanlığının, parlamentonun ve tüm siyasi partilerin bu süreçte pozitif rol oynayabileceğinin altını da çizdi.

'KDP Dış İlişkiler sorumlusu: 'Kırmızı çizgilerimiz yok'

İktidardaki Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP)Dış İlişkiler Sorumlusu Hemin Hawrami de, BBC ile görüşmesinde "Kolaylaştırma, teşvik etme ve fikir verme konusunda kırmızı çizgilerimiz yok. İki taraftan hangisi olduğu önemli değil, bizden nerede olmamızı isterlerse biz orada oluruz" dedi.

BBC, Dizai ve Hawrami'nin bu açıklamalarını, Erbil'in son görüşme sürecinde önemli rol oynayabileceğinin işareti olarak yorumladı. Bu arada, BBC, haberinde Barış ve Demokrasi Partisi'nin Bölgesel Kürt Yönetimi temsilcisi Cemal Coşkun’un, Kürt bölgesel yönetimin bu süreçte olumlu rol oynayabileceğini düşündüğünü de söyledi. Ancak Coşkun, “Bir süreçten bahsedilmesine rağmen İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tecrit koşullarının sürdüğünü, Kandil Dağı ve çevresinin bombalandığını, binlerce Kürt siyasi temsilcisinin hapiste olduğunu, Başbakan Erdoğan'ın konuyla ilgili konuşurken üslubunu değiştirmediğini ve Fransa'da üç PKK'lı kadını hedef alan suikastın aydınlatılmadığını” belirterek “bütün bunların değişmemesi halinde sürecin Erbil veya başka bir yerde çözüm sağlayamacağını” ifade etti.