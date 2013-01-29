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MİT PKK ile Erbil'de görüşecek

MİT, Erbil'e giderek 'silahsızlanma' müzakerelerine burada devam edileceği, heyette Hakan Fidan'ın da olacağı, Sabri Ok'un da Erbil'e geleceği öğrenildi

29 Ocak 2013 13:14

İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerle yeniden başlayan çözüm süreci, önümüzdeki hafta ikinci bir merkez olan Erbil’de de sürdürülecek. MİT yetkililerinin Erbil’de PKK ile “silahsızlanma” konusunda görüşmeler yapacağı öğrenildi. Görüşmelerin İmralı, Erbil ekseninde süreceği ve Erbil’de, Oslo görüşmelerine de katılan Sabri Ok ile bir araya gelinebileceği konuşuluyor.

Radikal gazetesinden Rıfat Başaran'ın haberine göre, Kürt sorununun çözümü ve PKK’nın silah bırakması için yapılan görüşmeler önümüzdeki haftadan itibaren İmralı’nın yanı sıra Erbil’de de sürdürülecek. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Sözcüsü Sefin Dizayi, İmralı sürecinde Erbil’in rol üstlenebileceğini belirtmişti.

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ise yeniden başlayan görüşmelere Erbil’in de dahil edilmesi gerektiğini belirterek, “Hewler (Erbil) süreci PKK ile devlet arasında belki işleyebilir” demişti. Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki hafta Erbil görüşmeleri de başlayacak.

MİT yetkililerinin Erbil’e giderek Oslo görüşmelerinde de masada bulunan Sabri Ok ile bir araya geleceği bildirildi. Görüşmeye gidecek yetkililer arasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da yer alacağı bilgisi de kulislere yansıdı. Ancak bilgi teyit edilemedi. Ok ile yapılan görüşmelerde PKK’nın sınır dışına çekilmesi ile silahsızlandırılması sürecinin masaya yatırılacağı ve bu konuda bir takvim oluşturmaya yönelik görüşmelerin yapılacağı öğrenildi.

Daha önce görüşme adresi olarak Talabani’nin güçlü olduğu Süleymaniye kentinin adı ön plana çıkmıştı. Ancak Paris’te 3 PKK’lı kadına yönelik suikastın faili olarak şüphelerin İran üzerinde odaklanması üzerine, görüşme masasının daha güvenli görülen Erbil kentinde kurulmasına karar verildiği belirtildi.

 

‘10 gün içinde netleşir’

 

İmralı sürecine DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk ve BDP’li Ayla Akat’ın Öcalan ile görüşmesiyle dahil edilen BDP ise ikinci görüşme için haber bekliyor. İkinci görüşme için BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile DTK Eşbaşkanları Türk ile Aysel Tuğluk başvuruda bulunmuştu.

Kışanak ve Tuğluk’un Hakkâri’deki PKK’lılarla kucaklaşma görüntüleri nedeniyle adaya gitmesine sıcak bakılmadığı haberleri gelirken, Türk’ün, Paris’te öldürülen 3 kadının cenazesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’a yönelik eleştirileri nedeniyle adaya gitmesine izin verilemeyebileceği gündeme gelmişti.

Örgüte yakın bir televizyon kanalına konuşan BDP Eşbaşkanı Demirtaş, adaya gitmeleriyle ilgili sürecin 1 hafta 10 gün içerisinde netleşeceğini açıkladı.

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ırakerbilmit

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