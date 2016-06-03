Misvak dergisinden Ekşi Sözlük ‘karikatürü’

İslami çizgide yayın yapan Misvak dergisi, Gezi Eylemleri sırasında başına polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulup 269 günlük komanın ardından hayatını yitiren Berkin Elvan’nı elinde taş ve sapanla çizmesinden sonra şimdi de Ekşi Sözlük’ü sayfalarına taşıdı. Dergi, çizdiği karikatürde ekşi sözlükte yapılan yorumları dışkı olarak gösterdi.

Sözlük yazarları derginin karikatürü için “Allah akıl versin”, “Mizahta bile mağdur olacak kadar düşmek komik” gibi yorumlarla derginin karikatürünü eleştirdi.

Derginin karikatürü şöyle: