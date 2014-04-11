Mısır'daki idam kararı Mersin'de protesto edildi

Hikmet Durgun / Mersin

Merkez Akdeniz İçesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan İl temsilciliği önünde toplanan grup, çeşitli sloganlar atarak kararın iptal edilmesini talep etti. Rabia işaretinin yapıldığı eylemde bir açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Abdullah Çelik, Mısır halkına yönelik zulümlerin her geçen gün artarak devam ettiğini öne sürerek, her gün yeni bir insanlık suçu işlendiğini savundu.

Mısır'daki "darbecilerin katliam kararına" dünyanın sessiz kalmasının kabul edilmeyeceğini ifade eden Çelik, Suriye, Irak, Doğu Türkistan, Filistin ve Arakan başta olmak üzere dünya genelinde tüm vahşetlerin, işkencelerin, katliamların ve idamların son bulması için uluslararası kamuoyunu göreve davet ettiklerini kaydetti.

Mısır'daki darbeci düzenin idam kararlarının kendileri için hükümsüz olduğunu dile getiren Çelik, "Katil Sisi, Mısır halkına hesap vermelidir. Asıl yargılanması gereken Sisi'dir. Buradan insanlığın vicdanına sesleniyoruz. Ey insanlık, Mısır'da insanlık idam ediliyor" dedi.

Grup üyeleri, açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.