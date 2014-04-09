Meclis'teki partiler Mısır'daki idamlara karşı ortak bildiri yayınladı

TBMM Genel Kurulu’nda iktidar ve muhalefet partileri Mısır’da idamlara tepki için ortak bildiri hazırladı.

Dün CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi’nin önerge verdiklerini açıkladığı, ancak AKP’den cevap gelmediğini belirttiği bildiri bugün hazırlandı.

TBMM Başkanvekili Meral Akşener’in okuduğu bildiri şu şekilde:

"TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler olarak kardeş ülke Mısır’da cereyan eden olayları yakından ve kaygı ile izlemekteyiz. Kaygı verici gelişmeler son idam kararları ile yeni bir aşamaya ulaşmış bulunmaktadır. TBMM olarak tüm kardeş Mısır halkının yanındayız. Mısırlı kardeşlerimizin demokrasi, insan hakları, temel özgürlükler, hukukun üstünlüğü, fırsat eşitliği ve refah yönündeki talep ve beklentilerini içtenlikle destekliyoruz. Mısır halkının herhangi bir dış müdahale olmaksızın kendi geleceğini en sağlıklı biçimde belirleme, hak, yetenek ve iradesine sahip olduğunu biliyoruz ve kendilerine güveniyoruz. Siyasi gerekçelerle verilmiş olan idam cezalarının sadece Mısır halkını değil bütün insanlığın vicdanını sızlatacağı açıktır. Bunun Mısır’daki gerginlikleri daha da artırabileceği ve intikam hislerine dönüşebileceği hislerini taşıyoruz. Mısır’da barış ve demokrasiye giden yolun, özgürlük ve insan haklarının büyümesinden geçtiği inancındayız. Dolayısıyla TBMM olarak amaç ve hedefimiz sadece kardeş Mısır halkı ile dayanışma halinde olduğumuzun altını çizmektir. Mısır’ın demokratik mücadelesine, umutlarına, hayallerine, istikbaline gölge düşürecek, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınacak olan bu idam kararlarının uygulanmaması TBMM’de tecelli eden millet iradesinin ortak arzusudur."