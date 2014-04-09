Mısır: 529 kişi hakkındaki idam cezası nihai karar değil

Mısır'da Müslüman Kardeşler yanlısı 529 kişiye verilen idam kararına yönelik tepkiler artarken Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, bunun nihai karar olmadığını söyledi.

hürriyet.com'tr'de yer alan habere göre, Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, "Avrupa ve ABD 529 Müslüman Kardeşler destekçisinin idam cezasına çarptırılması karşısında dehşete düştü" sözlerine bunun nihai karar olmadığı söyleyerek yanıt verdi. Fehmi, şöyle devam etti:

"Bunun ağır bir karar olduğunu kabul ediyorum ancak bu nihai bir karar değil, 140 kişi için yapılan yargılamanın bir aşaması. Gıyabında yargılanan diğerleri ise ceza uygulanmadan önce yeniden yargılanmak zorunda. Nihai karar bu olsa bile hem şeklen hem de içerik bakımından temyiz hakkı var. Son olarak, yeni seçilecek cumhurbaşkanı da af yetkisini kullanabilir."

Mısır'da 24 Mart günü verilen mahkeme kararı, tüm dünyanın tepkisini çekti ve çekmeye de devam ediyor. Daha sonraları 'Kanlı Çarşamba' diye anılan, 14 Ağustos 2013 günü bir polisin öldürülmesi ve yaşanan şiddet olayları yüzünden 529 kişi idam cezasına çarptırıldı. Bu kişilerin 140'ı o sırada mahkeme salonundaydı, geri kalanı ise gıyabi olarak cezaya çarptırıldı.