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Dünya

Mısır'da 529 kişiye idam cezası

Mısır'da mahkeme, Müslüman Kardeşler üyesi 529 kişiyi idam cezasına çarptırdı

24 Mart 2014 12:58

Mısır'da mahkeme, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi taraftarı 529 Müslüman Kardeşler üyesine idam cezası verdi.

Sanıkların bir polisi öldürmek ve polise saldırı suçlarından yargılandığı bildiriliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Mısır'da yasaklanan Müslüman Kardeşler hareketi üyesi bu grup 1200'den fazla Mursi taraftarını kapsayan daha geniş bir davaya bağlı olarak yargılanıyordu.
Müslüman Kardeşler üyesi Mursi'nin iktidarına karşı geçen yıl kitlesel protesto hareketleri başgöstermişti.

Mursi'nin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Sisi öncülüğündeki ordu tarafından indirilmesi üzerine başlayan protestolarda ise binden fazla kişi öldü. Ayrıca, Müslüman Kardeşler hareketinin yüzlerce üyesi tutuklandı.

Mursi hakkında da farklı suçlamalarla 4 ayrı dava açıldı. AP haber ajansı, başkent Kahire'nin güneyindeki Minya'da görülen davada avukatların savunma yapma fırsatı bulamamaktan şikayetçi olduğunu belirtiyor.

Sanıkların saldırıları, Mursi taraftarlarının kurduğu protesto kamplarını güvenlik güçlerinin dağıtmasının ardından Agustos ayında Mısır'ın güneyinde, gerçekleştirdikleri iddia ediliyor.

 

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