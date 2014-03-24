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Dünya
Deutsche Welle

529 kişiye ölüm cezası

Mısır'da 529 Mursi taraftarı idama mahkum edildi. Müslüman Kardeşler darbeden sonra yasaklanmış ve taraftarları tutuklanmıştı.

24 Mart 2014 13:10


Darbeyle devrilen Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi taraftarlarından 529'una şiddete teşvik suçundan idam cezası verildiği öğrenildi. Yargı çevrelerinden verilen bilgiye göre, idama mahkum edilen sanıklardan 153'ü tutuklu bulunuyor. Diğer idam mahkumlarının ise firarda olduğu bildirildi. İdam kararlarını temyiz etme imkanı bulunuyor. Geçen yılın temmuz ayında askeri darbe ile görevden alınıp tutuklanan Mursi'nin taraftarları hakkındaki dava cumartesi günü başlamıştı.

Sanıklar arasında darbenin ardından yasaklanan Müslüman Kardeşler'in önde gelen isimleriyle ruhani liderleri Muhammed Badie de bulunuyor. Sanıklar protesto eylemleri sırasında şiddete başvurma ve şiddete teşvik suçlarından yargılandı. Protesto eylemleri, Müslüman Kardeşler'in kurduğu iki kampa yapılan ve yüzlerce kişinin öldüğü kanlı müdahale nedeniyle başlamıştı. Mısır yönetimi tarafından terör örgütü olduğu gerekçesiyle yasaklanan Müslüman Kardeşler'in darbeden bu yana en az bin 400 ölü verdiği tahmin eriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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