529 idam için 230 milyon tweet atıldı

Mısır'da yerel bir mahkemede yargılanan 529 darbe karşıtı göstericiye verilen idam cezasına, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan 230 milyondan fazla tweet atılarak tepki gösterildi.



Turgut Karamehmetoğlu'nun Zaman'da yer alan haberine göre, mahkeme kararının infaz edilmemesi ve geri alınması için 230 milyondan fazla tweet atıldı. Tweetler 529KardeşineSahipÇIK, #529, Egypt: Stop the Mass Execution, #StopExecutionsinEgypt, #StopPoliticalExecutionsInEgypt ve #WorldSilentForExecutionInEgypt hashtagleri ile atıldı.

Minye vilayetindeki mahkeme, aralarında bir polis memurunu öldürmek ve ikisini de öldürmeye teşebbüs etmenin de bulunduğu bazı suçlamalarla İhvan mensubu olduğunu belirttiği 529 kişiyi, 24 Mart’ta çıktıkları ikinci duruşmada idama mahkûm etmiş, 16 sanığı ise beraat ettirmişti. Mısır Anayasası’na göre mahkemelerin verdiği idam kararlarının Mısır müftüsünün onayından geçmesi gerekiyor. Müftülüğün, mahkemenin 28 Nisan’da vereceği kesin kararından önce görüşünü verip mahkemeye bildirmesi bekleniyor.

Aynı mahkemede devam eden bir diğer davada da benzer suçlamalarla İhvan’ın Genel Mürşidi Muhammed Bedii de dahil olmak üzere 683 kişi daha yargılanıyor. Mahkemenin yargıladığı sanıkların büyük çoğunluğu hakkında süratle verdiği idam kararlarının bu dosya kapsamında da tekrarlanmasından korkuluyor.