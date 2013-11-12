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Dünya

Mısır'da olağanüstü hal bitti

Mısır İdare Mahkemesi'nin ülkede olağanüstü halin kaldırılmasına karar verdiği bildirildi

12 Kasım 2013 20:50

 

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, mahkeme, süresi 2 gün sonra dolacak olan olağanüstü halin, saat 16.00 itibariyle kaldırılmasını kararlaştırdı.
AA muhabirinin görüştüğü bir hükümet yetkilisi, "olağanüstü hal kanunu gereği uygulanan sokağa çıkma yasağının da mahkemenin verdiği karar çerçevesinde bugün itibariyle kaldırılacağını" söyledi. Yetkili, yasağın saat kaçta kaldırılacağına dair ise bilgi vermedi.
Mısır'ın geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, 3 Temmuz'da ordunun yönetime el koymasının ardından 14 Ağustos'ta bir ay süreyle ilan edilen olağanüstü hal uygulamasını, eylülde 2 ay daha uzatılmasına karar vermişti.
Olağanüstü hal ve 01:00-05:00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, yetkililere mahkeme kararı olmadan gözaltı yapma ve evleri arayabilme yetkisi veriyordu.
Pekçok kişi de sokağa çıkma yasağı nedeniyle başkent Kahire'de işlerin düştüğünden yakınıyordu.

 

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