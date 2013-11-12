Mısır'da olağanüstü hal bitti

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, mahkeme, süresi 2 gün sonra dolacak olan olağanüstü halin, saat 16.00 itibariyle kaldırılmasını kararlaştırdı.

AA muhabirinin görüştüğü bir hükümet yetkilisi, "olağanüstü hal kanunu gereği uygulanan sokağa çıkma yasağının da mahkemenin verdiği karar çerçevesinde bugün itibariyle kaldırılacağını" söyledi. Yetkili, yasağın saat kaçta kaldırılacağına dair ise bilgi vermedi.

Mısır'ın geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, 3 Temmuz'da ordunun yönetime el koymasının ardından 14 Ağustos'ta bir ay süreyle ilan edilen olağanüstü hal uygulamasını, eylülde 2 ay daha uzatılmasına karar vermişti.