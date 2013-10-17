Af Örgütü: Yüzlerce Suriyeli mülteci Mısır'da gözaltında



Uluslararası Af Örgütü Amnesty International, Mısırlı yetkililerin yüzlerce Suriyeli mülteciyi yasalara aykırı şekilde gözaltında tuttuğunu söyledi.

Af Örgütü yeni yayımladığı raporunda aile üyeleri yanında olmayan çok sayıda çocuğun da gözetim altında tutulduğunu yazdı.

Raporda Mısır'ın ikinci en büyük kenti İskenderiye'de gözaltında tutulanlar arasında bir yaşında ikizlerin tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Rapora göre mültecilerden bazıları, haftalarca emniyet binalarında gıda ve tıbbi yardım verilmeden, sağlıksız koşullarda tutuluyor.

Kimi vakalarda bebeklere bez dahi bağlanmadığı belirtiliyor. Mısırlı yetkililerden henüz rapora ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak Uluslararası Af Örgütü, Mısır hükümetini Suriye'deki çatışmalardan kaçan mültecileri korumaya yönelik uluslararası sorumluluklarını yerine getirmemekle suçluyor.

Mısır'da ilk demokratik seçimlerle işbaşına gelen Müslüman Kardeşler üyesi Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin geçen Temmuz ayında askerler tarafından devrilmesi ardından ülkede şiddet olayları yer yer devam ediyor.

BBC muhabiri Orla Guerin, raporda kimi Suriyeli mültecilerin ülkelerindeki çatışma ortamına geri gönderilme tehdidiyle karşı karşıya olduklarına dikkat çekildiğini söylüyor.

Mısırlı yetkililer, bazı Suriyeli mültecileri ülkedeki son siyasi şiddet olaylarında Müslüman Kardeşler'e destek vermekle suçlamıştı.