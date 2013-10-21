Mısır Başbakanı Biblavi, Kıptilere yönelik saldırıları kınadı

Mısır Başbakanı Hazım Biblavi, Pazar günü bir Kıpti kilisesinin önünde düzenlenen ve biri sekiz yaşındaki bir kız çocuğu olmak üzere dört kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı.

Biblavi, güvenlik güçlerinin bu "canice ve acımasızca" eylemi gerçekleştirenleri aradığını söyledi.

Mısır Başbakanı açıklamasında Müslümanlar ve Hristiyanları birbirine düşürmeye çalışanların başarılı olamayacağını belirtti.

Kıpti aktivistler, Biblavi liderliğindeki geçici hükümetin kiliseleri saldırılardan koruyamadığını söylediler.

Son zamanlarda Kıptilere yönelik saldırılar yoğunlaştı. Saldırılardan radikal İslamcılar sorumlu tutuluyor.

Radikal İslamcıların, Kıptileri 3 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi deviren askerleri desteklemekle suçladıkları öne sürülüyor.

Son saldırıda yüzleri maskeli iki kişi motosikletle Varaa semtindeki kilisenin önünden geçerken nikâhtan çıkanları taradı. Nikahtan çıkanlar tarandı

Sağlık Bakanlığı'na göre saldırıda aralarında bir kız çocuğu ve bir kadının da bulunduğu dört kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

Bugün çok sayıda Kıpti, duvarları mermi izleriyle dolu kilisenin önünde toplandı.

Kilisenin çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Meryem Ana Kilisesi'nin rahibi, saldırıda Hristiyanların değil, tüm Mısır'ın hedef alındığını söyledi.

Mısır'daki en büyük Sünni otorite olan El Ezher imamı da saldırıyı kınadı, bunun hem dine hem da ahlaka aykırı olduğunu söyledi.

(BBC Türkçe)