T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır Başbakanı Biblavi, Kıptilere yönelik saldırıları kınadı

Kıpti aktivistler, Biblavi liderliğindeki geçici hükümetin kiliseleri saldırılardan koruyamadığını söylediler

21 Ekim 2013 21:44

Mısır Başbakanı Hazım Biblavi, Pazar günü bir Kıpti kilisesinin önünde düzenlenen ve biri sekiz yaşındaki bir kız çocuğu olmak üzere dört kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı.

Biblavi, güvenlik güçlerinin bu "canice ve acımasızca" eylemi gerçekleştirenleri aradığını söyledi.

Mısır Başbakanı açıklamasında Müslümanlar ve Hristiyanları birbirine düşürmeye çalışanların başarılı olamayacağını belirtti.

Kıpti aktivistler, Biblavi liderliğindeki geçici hükümetin kiliseleri saldırılardan koruyamadığını söylediler.

Son zamanlarda Kıptilere yönelik saldırılar yoğunlaştı. Saldırılardan radikal İslamcılar sorumlu tutuluyor.

Radikal İslamcıların, Kıptileri 3 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi deviren askerleri desteklemekle suçladıkları öne sürülüyor.

Son saldırıda yüzleri maskeli iki kişi motosikletle Varaa semtindeki kilisenin önünden geçerken nikâhtan çıkanları taradı. Nikahtan çıkanlar tarandı

Sağlık Bakanlığı'na göre saldırıda aralarında bir kız çocuğu ve bir kadının da bulunduğu dört kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

Bugün çok sayıda Kıpti, duvarları mermi izleriyle dolu kilisenin önünde toplandı.

Kilisenin çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Meryem Ana Kilisesi'nin rahibi, saldırıda Hristiyanların değil, tüm Mısır'ın hedef alındığını söyledi.

Mısır'daki en büyük Sünni otorite olan El Ezher imamı da saldırıyı kınadı, bunun hem dine hem da ahlaka aykırı olduğunu söyledi.

(BBC Türkçe)

ETİKETLER

mısırkıptikınamaislamcılıkradikal islammuhammed mursiHazım Biblavi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24